Las diez series extranjeras más vistas de Netflix

No es común que Netflix difunda sus estadísticas. Por eso sorprendió cuando hace algunas semanas por fin la empresa de streaming se decidió a divulgar las diez series extranjeras más vistas por el público argentino. Lo hizo como parte de la campaña de promoción de la segunda temporada de “The end of the f***ing world”, cuya primera entrega es parte del ranking. El número de espectadores en Argentina que disfrutan de series y películas que se producen en el resto del mundo aumentó un 52% comparado con el año pasado, dijeron en la empresa, que aclaró que para armar el listado tomó en cuenta las producciones que se hicieron en países que no son Argentina ni Estados Unidos. Porque las grandes historias pueden venir de cualquier parte del mundo.