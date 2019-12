La oposición no dio quórum para tratar la Ley Impositiva

La oposición dejó sin quórum para sesionar en la Cámara baja, y en consecuencia el proyecto de ley impositiva y el de emergencia administrativa provincial no pudieron ser tratados en la sesión extraordinaria convocada ayer.

Solo 18 diputados bajaron al recinto, pertenecientes a los bloques Frente Unidad Justicialista y Peronismo del Interior. Entre los ausentes se encontraron el interbloque San Luis Unido, el bloque Juntos por la Gente, Sanluiseños por el Cambio, UCR Arturo Illia y los bloques unipersonales de Alberto Fara, Mónica Domínguez y Bartolomé Abdala. Domínguez, Francisco Irusta y Ricardo Giménez fueron los únicos que solicitaron licencia.

Luis “Lucho” Martínez, del Frente Unidad Justicialista, pidió la aplicación de los artículos 83 y 90 del reglamento interno de la Cámara, que establece un plazo de 48 horas para llamar nuevamente a sesión, con la convocatoria de los diputados que se ausentaron sin justificación. La moción fue aprobada. De no presentarse, serán sancionados con un descuento en sus haberes.

La Ley Impositiva establece los valores de tasas e impuestos provinciales, de la propiedad inmueble y automotor. Este año la actualización contemplaba un 61% de incremento, dado el difícil contexto económico nacional, según justifica el proyecto.

“No es un tema fácil lo que estamos tratando. A nadie le agrada plantear que la situación de Argentina es muy difícil, que todo ha aumentado de valor y se ha malinterpretado, y están usando una circunstancia para extorsionar al Poder Ejecutivo con el tratamiento de una ley, que es una herramienta financiera indispensable, porque de ellos depende la concreción de un presupuesto”, criticó Martínez, quien recordó que el mismo sector rechazó el proyecto presupuestario 2020.

“Los aumentos recaudatorios que tiene la Ley Impositiva también son fruto de que el valor de los bienes y servicios que están sujetos al alcance tributario han aumentado. Es resultante de la economía de la Argentina. Siguen intentando atar de manos al Ejecutivo, no lo van a lograr y creemos que tenemos la responsabilidad como legisladores de dar debate y no hacer esto. No teniendo nosotros quórum, ellos tendrían los números para rechazarnos la ley ¿Por qué no cumplen su función de legisladores?”, remarcó el diputado.

De no tratarse la ley, seguirá vigente la impositiva de 2019, lo que podría reducir la meta de bienes y servicios que el Estado provincial se propuso brindar para el próximo año, explicó el legislador.

En la sesión también se debía tratar la declaración de emergencia administrativa, solicitada por la pérdida de información provocada por un ataque informático al Data Center, el 25 de noviembre pasado. La emergencia plantea un plazo de 90 días hábiles en lo que se producirá “la reorganización necesaria para optimizar y reestablecer los recursos económicos y funciones administrativas”.

El Senado de la Provincia sesionó minutos después y determinó la pertinencia para tratar las dos leyes. Sin embargo, sin tratamiento aún en la Cámara baja, los senadores decidieron tomar un cuarto intermedio hasta que los proyectos sean girados a la Cámara revisora.

“Es marcada la diferencia que hemos visto durante toda la noche y el día de hoy con respecto a lo que se está tratando en Buenos Aires, que son leyes de emergencia, difíciles. Sin embargo, tanto el oficialismo como la oposición, maduramente, han debatido. Quizás hubiera sido bueno que pasara acá en San Luis”, apuntó Eduardo Mones Ruiz, vicegobernador de la provincia, en conferencia de prensa.

“Esta forma de privar el debate de esta ley tan importante, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo del Estado, perjudica a todos los sanluiseños en cuanto a salud y obras”, agregó Jorge García, senador y presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Economía.