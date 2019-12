Tres historias destacadas por su ingenio y sacrificio

La perseverancia y la innovación fueron los dos valores que prevalecieron a la hora de elegir a las mejores historias que transmitió la revista El Campo durante 2019. En una nueva entrega de los Destacados de El Diario de la República, una fiesta en la que se premia a los sanluiseños y a quienes habitan su suelo que sobresalieron en diferentes ámbitos durante el año en curso, los referentes del sector agropecuario volvieron a tener un lugar especial y su merecido reconocimiento.

A lo largo de doce meses, los sueños y los proyectos, aunque también las frustraciones y los reinicios, salpicaron nuestras páginas y llegaron a los lectores que cada sábado fielmente buscaron su ejemplar en los quioscos o de manos de sus canillitas.

Sin desmerecer a ninguno, hubo tres emprendimientos que se destacaron y que finalmente fueron los distinguidos. Dos de ellos son encabezados por jóvenes profesionales que tratan de aplicar el ingenio, el conocimiento y la tecnología para hacer una producción más eficiente, pero también más amigable con el medio ambiente. Mientras que el restante apunta más a la trayectoria de un productor que supo levantarse de las caídas, sacudirse el polvo y volver a empezar un negocio con éxito.

Son historias que no tienen tanto que ver con escalas, sino con las banderas que cada una enarbola, con las horas de dedicación que hay detrás y que también pueden servir para contagiar su espíritu de lucha y de mejora continua a las miles de personas que forman parte, de alguna u otra forma, de un campo puntano cada vez más grande, diverso y potente.

Salió adelante

El jueves pasado, Juan Echanis tuvo que dejar sus ovejas por unas horas, algo que no hace muy seguido, pero que sabía que valía la pena. Se vistió elegante y partió desde su vivienda de Las Barranquitas hasta el pueblo cultural Los Cedros en Estancia Grande. Allí, en el lugar en que se realizó la gala, el productor se codeó con deportistas, artistas, científicos y otros empresarios que, al igual que él, hicieron algún aporte al crecimiento de la provincia.

"La verdad es que no conocía que existía este premio, vivo en el campo desde que llegué de La Pampa, primero en Toro Negro y ahora en Las Barranquitas. Me gustó la fiesta, conocer tantas historias que no salen a la luz, reconocer a esos personajes anónimos que hicieron cosas importantes por los demás", admitió el hombre que eligió convertir a San Luis en su hogar desde hace aproximadamente una década.

La medalla que recibió fue un reconocimiento a la perseverancia, una virtud que cada vez es más escasa. En una sociedad acostumbrada a los resultados inmediatos, Echanis supo reponerse a circunstancias que podrían haber vencido a muchos.

Juan Echanis. Fue a la ceremonia y rápidamente volvió a cuidar a sus ovejas.

Comenzó desde abajo, invirtiendo sus ahorros para armar, primero, un plantel de cerdos, y para luego comenzar su emprendimiento con las ovejas.

Había tenido la fortuna de recibir un crédito de la Ley Ovina para comenzar un tambo, pero un incendio lo obligó a empezar prácticamente desde cero.

Con tesón y el apoyo de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) pudo reformular su proyecto y salir a flote con una majada destinada a la producción de carne y de lana, bajo un ingenioso sistema de pastoreo ecológico que sirve para recuperar suelos degradados y combatir la suba de las napas y la aparición de nuevos ríos en la zona.

"Este premio es por un lado un reconocimiento, y por otro una motivación para seguir haciendo las cosas bien. San Luis me abrió las puertas, UEP ovina me ayudó a reconstruir lo que había perdido. Ojalá la situación general del país mejore, porque acá tenemos las condiciones como para que al campo le vaya cada vez mejor", expresó.

Admitió que el llamado para informarle que había sido elegido por El Diario lo tomó por sorpresa. "Está bueno estar entre los 40 destacados del año. Realmente los criadores de ganado, o los que trabajan la tierra, se esfuerzan para que todo salga bien. En nuestra semana no hay domingo que valga, a las ovejas hay que darles de comer todos los días dos veces, a los cultivos hay que monitorearlos. Estamos a merced del clima y de varios factores que no podemos manejar", agregó.

Sus palabras están lejos de ser frases hechas. Apenas terminó la premiación, Juan tuvo que salir apurado y no pudo quedarse al brindis final. Volvió a su establecimiento, se cambió la ropa y fue a encerrar a las ovejas en los corrales y a asegurarse de que no haya existido ningún problema en su ausencia. A la mañana siguiente, retomó sus tareas, pero con un diploma bajo el brazo.

La amistad hecha proyecto

A los 12 años de edad, Santiago Quevedo y Alex Villarroel formaron una dupla imparable, desde que eran compañeros del colegio hasta que idearon un proyecto en común. Ahora, con 33 años cada uno, le sumaron una anécdota más a su larga amistad: fueron premiados juntos en los Destacados.

"Los que somos nativos de la provincia y compramos El Diario sabemos lo que significa este premio y la repercusión que tiene. Al recibir la llamada, primero me invadieron las emociones, es muy lindo que reconozcan nuestro esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás de este emprendimiento. Se me vinieron a la cabeza la familia, los seres queridos, la pareja y toda la gente que constantemente está haciendo fuerza para que las cosas salgan bien. Pero recibirlo con un amigo es una gratificación aún más grande", valoró Santiago.

"Lo que más me sorprende es estar a la altura de gente tan importante, con méritos que a veces uno desconoce. Por ejemplo, yo no sabía que había deportistas tan buenos en la provincia y compartir un premio con ellos te hace sentir muy bien", agregó Alex.

Energía renovable. Los jóvenes de "Hidrosolar" instalan pantallas solares.

Desde hace tres años los dos técnicos electromecánicos villamercedinos comenzaron a incursionar en las energías renovables para el agro puntano. Juntos crearon la firma “Hidrosolar” especializada en bombeo solar, una tecnología que utiliza el sol para extraer y distribuir agua en los establecimientos productivos y reducir los costos de las bombas a electricidad o combustible.

"Hoy la tecnología llega a todos los rincones. Por eso tiene que dejar de ser un tabú de que no puede estar en el campo. El espacio de la revista en el que se nos permitió mostrar nuestro proyecto, realmente fue muy útil", valoró Quevedo. Su compañero resaltó la importancia de difundir los trabajos y avances que se hacen tranqueras adentro de las estancias. "A veces no se le da la magnitud que tiene el sector para el resto de la sociedad", señaló, aun cuando ellos provienen del ambiente de los "fierros".

Pero para ambos, el campo puntano ha hecho una transformación radical en los últimos 20 años. "Antes era muy común escuchar que San Luis era un desierto. Hoy predomina el verde. La provincia apostó a que su Producto Bruto Interno (PBI) esté amortizado por el agro, cuando antes era la promoción industrial. Hoy han emigrado muchas fábricas, pero en el campo es al revés, cada vez vienen más inversores", dijo Santiago, quien sostuvo que los reconocimientos los motivan a mantenerse de pie en un rubro exigente, a actualizarse y a sumar más conocimientos.

El 2019 fue un año lleno de logros para los muchachos, que también se habían alzado con el premio al mejor emprendimiento joven de la provincia que otorga la Cámara de Comercio de San Luis (CAME).

Productivo y ambiental

Lucía Risio fue la única destacada del campo que no pudo estar presente en la ceremonia. Un pequeño accidente doméstico le impidió a la productora villamercedina ir a buscar la distinción sobre el escenario, pero igual la recibirá en su casa y seguramente será un estímulo más para otro emprendimiento joven con mucho potencial por delante.

Ella es ingeniera agrónoma, trabaja como asesora profesional y como docente universitaria. Además, junto a su hermano, tienen un rodeo vacuno y desarrolla algo de agricultura en las tierras de su familia, que están en una zona conocida como Colonia Los Manantiales, a 25 kilómetros de Villa Mercedes.

De la granja a la mesa. Lucía apuesta producir huevos más sanos de gallinas sin estrés.

Pero lo que la ayudó a captar la atención de otros productores, de clientes, y que finalmente le valió la distinción del Grupo Payné fue su nuevo proyecto avícola. Con el nombre de "Granja Las Turulecas", tiene un plantel de mil gallinas que ponen huevos en un sistema que procura preservar el bienestar animal.

Las aves no están encerradas en jaulas, como se hace en las producciones más industrializadas, sino que caminan sueltas por una fracción del campo durante todo el día. Recién cuando cae la tarde, las encierra nuevamente en un gallinero bajo techo, pero en el que tienen un patio abierto. De esa forma, cada ejemplar pone los huevos a su propio ritmo, con luz natural y no carga con el estrés de tener que rendir más. Para Risio, esa es una manera de apostar a una producción más sustentable en el tiempo, que respete a los animales, y que ofrezca alimentos más sanos.

Aunque el alto costo que tiene le maíz, la han obligado a posponer por ahora su deseo de crecer y sumar más gallinas, la joven reconoció que la nota que retrató su proyecto en la revista le ayudó mucho. "Nos sirvió un montón porque nos conoció mucha gente. Se vincularon personas que están haciendo cosas similares y otros que tenían ganas de arrancar, pero que tenían las mismas dudas", contó.

En cada rincón de suelo aún hay mucha más gente que trabaja por ayudar a crecer a San Luis. Por eso nuestras páginas se seguirán llenas de historias que vale la pena contar.