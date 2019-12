El Real Madrid no pudo ganar en el 'Bernabeu' y le dejó la punta al Barcelona

El Real Madrid no pudo con el Athletic de Bilbao en el propio ‘Santiago Bernabeu’, con quién igualó 0 a 0 y terminó el año resignando la punta de la Liga de España, que hasta este domingo compartía con el FC Barcelona.

La victoria del equipo ‘Culé’ el sábado ante el Alavés por 4 a 1 condicionaba a los dirigidos por Zinedine Zidane para que en el último partido lograse también cosechar tres puntos y de esa manera igualar las posiciones antes del receso navideño.

Con este empate, el tercero consecutivo en el campeonato español, el conjunto ‘Merengue’ se ve distanciado a dos puntos del líder Barcelona.

El Madrid dominó el encuentro, con un 70% de posesión de la pelota, pero como en otras ocasiones esta temporada, careció de precisión ante el arco defendido por Unai Simón.

En la primera parte, el club ‘Blanco’ creó juego y ocasiones, pero sin puntería: el brasileño Vinicius (11 minutos) y sobre todo el francés Karim Benzema (32, 33 y 38’) fueron los jugadores más activos en el ataque del local, aunque la mejor ocasión fue un disparo del alemán Toni Kroos que se estrelló en el larguero (19 minutos).

El Athletic se limitó en muchos momentos a defenderse y a tratar de sorprender a los locales en alguna contra, como una que finalizó con un disparo de Iñaki Williams que sacó Thibaut Courtois con una gran mano (21 minutos) y otra que acabó con el gol de Kenan Kodro, anulado por fuera de juego del delantero bosnio (43’).

Triunfo del Atlético Madrid

Atlético Madrid, el conjunto que dirige Diego Simeone, contó con un tanto de Angel Correa (ex San Lorenzo) para derrotar fuera de casa a Betis, por 2-1, en el estadio ‘Benito Villamarín’ de Sevilla.

El atacante rosarino, de 24 años, ingresó en la segunda parte y no sólo abrió la cuenta con una buena definición, sino que también se erigió en artífice del segundo gol del ‘Aleti’, al despachar el centro que conectó Alvaro Morata para mandar la pelota a la red.

Otro futbolista nacido en Rosario y también ex San Lorenzo, el mediocampista ofensivo Ezequiel Ávila, exhibió un nivel descollante para Osasuna, con el que marcó un doblete (48’ y 84’), en la derrota 3-4 como local ante Real Sociedad. En este partido fue expulsado el defensor Facundo Roncaglia (ex Boca) en el elenco navarro.

En otro encuentro jugado este domingo, Levante, con dos goles de Roger Martí y otro de Borja Mayoral, doblegó por 3-1 a Celta de Vigo, que se había adelantado por medio de un tanto de Iago Aspas.

Además, Leganés, con las presencias de Jonathan Silva (ex Boca) y Guido Carrillo (ex Estudiantes de La Plata), batió por 2-0 a Espanyol, que tuvo entre sus titulares a Jonathan Calleri (ex Boca). Mientras que Facundo Ferreyra (ex Vélez) ingresó en el segundo período.

Los anticipos del viernes y sábado fueron: Eibar 3-Granada 0; Mallorca 0-Sevilla 2; Villarreal 1-Getafe 0; Barcelona 4-Alavés 1 y Real Valladolid 1-Valencia 1

Posiciones: Barcelona 39 puntos; Real Madrid 37; Sevilla 34; Atlético Madrid 32; Real Sociedad 31; Getafe 30; Athletic Bilbao y Valencia 28; Levante 26; Villarreal 25; Granada 24; Osasuna y Betis 23; Valladolid 20; Alavés y Eibar 19; Mallorca 15; Celta de Vigo 14; Leganés 13; Espanyol 10.