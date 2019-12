Las fotos más impactantes del año en la provincia

Las historias también se pueden contar sin palabras. Con imágenes. Mudas, estáticas, pero que guardan tras de sí el viejo anhelo humano de la eternidad. Durante el año, los fotógrafos de El Diario de la República han retratado la vida provincial y nacional con sus cámaras y sus ojos atentos y consiguieron en esa labor diaria aunque nunca rutinaria imágenes que son historias en sí mismas. Un cielo celeste, una cancha de fútbol, un escenario, una sala de juicios orales pueden ser la escenografía de esas historias, que tienen protagonistas a veces conocidos, a veces anónimos, que animan, como la vida misma, la comedia, el drama, la acción y el suspenso. Una película hecha fotos.

Sin la intención de hacer un resumen de los hechos noticiosos del año, lo que sigue es una selección de las mejores fotos que El Diario publicó en 2019 a criterio de sus propios autores, que tuvieron la difícil misión de elegir sus trabajos de manera especial para “Cooltura”.



El día del eclipse

El 2 de julio, Nicolás viajó a Merlo con la firme idea de retratar un momento único en la historia de la provincia. Usó un filtro para oscurecer y protegió su cámara antes de apuntar durante dos horas al sol en busca de la imagen perfecta del momento en que la Luna se posó delante del Sol.



Un rayo en el cielo de San Luis

El 24 de octubre Alejandro Lorda estaba en la redacción de El Diario cuando su compañera Marina Balbo le avisó que había una tormenta eléctrica. Entonces, el reportero se subió al techo del edificio apuntó su cámara hacia el oeste y gatilló tres veces con la idea de atrapar un rayo. El resultado es esta excelente imagen.



El festín visual del Cirque



Para hacer la cobertura para Cooltura del estreno de “Ovo”, el espectáculo del Cirque du soleil, Alejandro Lorda viajó a Mendoza con dos periodistas. El resultado de su trabajo en la avant premier fue una serie de imágenes impresionantes sobre un espectáculo impactante.



Una lucha personal

Cuan do le avisaron a Marina Balbo que tendría que viajar a Buenos Aires a cubrir el tratamiento de la ley del aborto, la fotógrafa supo que no sería una cobertura más. Su postura decidida sobre el tema le permitió realizar un álbum imperdible de retratos del que se rescató esta, donde la ola verde tiene caras, risas, manos y un reclamo que no se apaga.



Tarde para rendirse

Entre la variada terminología del boxeo, el tirar la toalla es entregar la victoria al contrincante para evitar el castigo innecesario. En la excelente toma que consiguió Leandro Cruciani se ve al elemento volando hacia el ring, cuando el juez ya dio por terminada la pelea y el atribulado boxeador caído parece querer entregarse a los brazos de Morfeo.





La capilla de las leyendas

En Lafinur, la iglesia de los Navarro se está viniendo abajo y una cobertura de El Diario lo contó con lujo de detalles. Y también con una calidad fotográfica que tuvo como responsable a Marianela Sánchez. “Saqué esta foto porque me gustó la idea de la naturaleza comiéndose la estructura de la iglesia rota”.



La calidad intacta de Rodríguez Saá

En el año en que consiguió la reelección como gobernador, Alberto recorrió la provincia. Un tema central de su discurso fue la divulgación del deporte entre los más jóvenes. A juzgar por la calidad con que pateó el penal, el mandatario no perdió la técnica ni la sonrisa. Los espectadores, como Cruciani, tomaron su foto.



El eterno dolor de una madre

Fue imposible no ser parte de Claudia Sagripanti cuando durante el juicio oral recordó a su hija, Carla Pereira, asesinada en La Toma. Delante del femicida, la mujer tuvo el coraje de hablar y de quebrarse. Martín Gómez, ajeno a la situación sentimental, como se recomienda con los fotógrafos, consiguió esta imagen conmovedora.



Calamaro, entre puños puntanos.

Bajo una lluvia persistente, Andrés Calamaro debutó en la provincia con un memorable recital en el Ave Fénix. Leandro Cruciani, persistente seguidor del cantante, lo siguió también sobre el escenario para lograr una síntesis total de la entrega del rockero, el fervor del público y el acompañamiento de la naturaleza.



El reflejo de Villa Mercedes

Héctor Portela fue una noche de primavera a hacer fotos en los espejos de agua del Río V y entre las muchas tomas que hizo, esta que refleja desde el suelo con exacta precisión uno de los puentes se destaca por su calidad y claridad.



El campeón aplaude al campeón

Mario Rasso a punto de ganar el Rally Master, una de las carreras más importantes de Argentina, en febrero pasado en Villa Larca. El que aplaude, esta vez a pie, es Roberto Siryani, leyenda del automovilismo sanluiseño, al punto que fue el único puntano en ganar una fecha del Rally mundial. Martín Gómez estuvo ahí.



Una bicicleta veloz

Para conseguir el efecto para esta imagen Juan Andrés Galli hizo un barrido, un recurso que usa mucho pero que requiere bastante cuidado para no arruinar la imagen. La toma fue en el Tour de Ciclismo Sub 21 y el ciclista es Juan José Paz. No hace falta decir, porque la imagen basta, que fue en La Pedrera, un día de mucha lluvia.



Arriba, arriba, arriba

En una cobertura para la revista El Campo, Juan Andrés Galli buscó una toma distinta. Cuando vio un mangrullo, descubrió también la posibilidad de subirse y pedirle a sus re - tratados (madre e hijo de una cabaña de Fraga) que se suban a sus caballos que crían para uso deportivo y miren hacia arriba.



Lago en el cielo

Pareciera que entre la avioneta que surca el cielo villamercedino y la luna incipiente no tienen más testigos. Pero allí estaba, el 14 de abril, Juan Andrés Galli para eternizar el momento en el aeroclub de Mercedes. “Seguramente hice una secuencia de fotos y en una conseguí ubicar a los dos elementos en los extremos”, dijo el autor.



Qué escriben en la pared

Como parte del viaje al encuentro prurinacional de mujeres que se realizó en La Plata (y que el año que viene tendrá su edición histórica en San Luis), Marianela Sánchez encontró una pared que proclamaba muchos de los reclamos que se iban a manifestar en la marcha y le pidió a dos compañeras que posaron para esta imagen impactante.