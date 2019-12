El Municipio perdió más de $30 millones por año en multas sin notificar

En lo que va del año se labraron un total de 44.472 actas de infracción en la ciudad de San Luis, de las cuales ninguna le fue notificada a los infractores. El juez de Faltas Municipal, Alejandro Ferrari, le apuntó a la gestión de Enrique Ponce y aseguró que por esto, la Comuna perdió más de 30 millones de pesos en recaudación cada año (todavía hay unas 150 mil multas sin comunicar).

"A la fecha tenemos aproximadamente 44 mil actas de infracciones labradas. Esto proviene de las distintas áreas municipales, la Policía de la Provincia y el Cuerpo de Inspectores. Lo he dicho muchas veces y lo repito: desde hace unos cinco años no se notifican las actas de tránsito y el Poder Ejecutivo Municipal no subsana esto", aseguró Ferrari, quien achaca esta parálisis a la falta de financiación y de dotación de personal de la Comuna.

Del total de multas labradas, la infracción más repetida es la del mal estacionamiento. Nueve de cada diez actas se hacen por esta causa. Lo que el infractor debería pagar por una multa de este tipo son 700 pesos.

"Si multiplicamos ese valor por esa cantidad de multas, la Municipalidad perdió más de 30 millones de pesos por año en recaudación. Así está la ciudad porque cuando el Estado labra las infracciones pero no las penaliza, la gente hace cualquier cosa. Hoy ninguna se notifica y el Municipio lo sabe", afirmó el juez de Faltas Municipal.

Luego continuó: "Hoy tenemos 150 mil actas para procesar y lo tenemos que hacer a mano porque tampoco tenemos un sistema informático. El vecino tiene que saber que hace más de dos años que la digitalización del Juzgado de Faltas debía estar paga, pero la Municipalidad no lo hizo. El Juzgado de San Luis debe ser el más atrasado de la República Argentina. Cuando empezó la gestión de este intendente, el juzgado trabajaba doble turno con 38 personas. Hoy tenemos un personal de apenas 12".

Vale recordar que el 31 de octubre el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la creación de un segundo Juzgado de Faltas (cada 100 mil habitantes se debe crear uno y San Luis tiene más de 200 mil personas viviendo en la ciudad). Se prevé que entre en funcionamiento a mediados del año que viene y la ordenanza también garantiza la independencia de poderes. El proyecto tuvo sus idas y vueltas porque la creación del nuevo Juzgado de Faltas había sido aprobada el año pasado, pero luego fue vetada por Ponce.

"A la nueva gestión municipal se la va a poner en conocimiento de todo lo que pasa", concluyó.