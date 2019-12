Talleres y Unión quedaron a mano en el 'Kempes' e igualaron sin goles

Talleres de Córdoba y Unión de Santa Fe igualaron este sábado por la noche, 0 a 0, en encuentro válido por la 16ta fecha de la Superliga, y que marcó la despedida oficial de ambos en este 2019.

Los ‘albiazules’ perdieron una buena chance para volver a sumar de a tres luego de golear a Godoy Cruz la semana pasada y quedaron con 24 unidades transitoriamente en la octava posición junto a Arsenal.



Los santafesinos lograron llevarse un importante punto de Córdoba para finalizar esta etapa del certamen con 20 unidades y quedar así expectantes en su lucha por conseguir un lugar en copas internacionales.



En el primer cuarto de hora tuvieron una chance clara cada uno, en un juego que era de ida y vuelta, pero Dayro Moreno estrelló un buen remate en el travesaño para el local, y en el ‘Tatengue’ lo perdió Damián Martínez, que había subido por derecha y lo tuvo con un tiro cruzado que tapó sobre la línea Enzo Díaz.



Los cordobeses tuvieron más pelota en lo que siguió de la primera etapa, y aunque ambos mostraban ambiciones de buscar el arco rival, no dispusieron de opciones claras de gol en el resto de esos 45 minutos iniciales.



En el complemento se replegó mucho el conjunto de Leonardo Madelón, y así creció el trabajo de Talleres, que ya no solo dominaba con claridad la pelota, sino que también jugar bien cerca del arco visitante.



Primero lo perdió Leonardo Godoy para la ‘T’ cuando quedó mano a mano frente a Sebastián Moyano y definió mal, y luego Guido Herrera se lució para sacar un remate de Walter Bou, en la única chance que dispuso el delantero.



Los dirigidos por el ‘Cacique’ Alexander Medina no encontraron los espacios para concretar en esas situaciones que generaron, y con el correr de los minutos perdieron intensidad, lo que permitió a los visitantes emparejar el juego y hasta contaron con alguna chance para poder llevarse algo más de Córdoba.