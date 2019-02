Hay más de quince denuncias por estafa contra una firma de autos

Así lo confirmó la Fiscalía Nº 1. La semana pasada, tres familias contaron que nunca recibieron los vehículos.

La empresa de autos Grupo Red o Red Agromóviles como también supo llamarse, sigue cosechando denuncias. Luego de que El Diario publicara hace una semana, el caso de tres familias que fueron estafadas por la compañía cordobesa, la Fiscalía Nº 1 de la Justicia puntana confirmó que en los últimos dos años registraron más de 15 denuncias contra la firma.

El fiscal Maximiliano Bazla señaló que las causas son por incumplimiento a la hora de entregar los vehículos que los usuarios solicitaban luego de cumplir el pago de las cuotas que ofrecía la firma. "La operatoria sería la misma en todos los casos: cuando llegaba el momento de licitar o retirar el auto, no se los entregaban o a veces las condiciones pactadas no se cumplían, pero fundamentalmente era la falta de la entrega del vehículo", dijo.

Bazla añadió que gran porcentaje de las presentaciones fueron en el 2017, cuando la empresa Red Agromóvil cierra inesperadamente la oficina que estaba ubicada en San Luis capital.

Las tres familias que hablaron con El Diario quedaron a la espera de poder obtener justicia. Los vecinos habían accedido a pagar una serie de cuotas que rondaban entre los 2 y 3 mil pesos y nunca recibieron lo pactado. Tras el cierre de la compañía, fueron estafados nuevamente cuando otra empresa cordobesa, Autofin, se hizo cargo de los planes y les prometió entregarles su auto. A cambio recibieron un cheque sin fondos.

Bazla resaltó y aseguró que desde la fiscalía "se están investigando seriamente los casos" pero también aclaró que no brindará más detalles de la investigación, "para no entorpecer lo que se está buscando".

Por otro lado, el fiscal comentó que gran parte de las presentaciones en contra de los cordobeses, fueron derivadas de la oficina de Defensa del Consumidor de la ciudad, mientras que otras quedaron registradas en la oficina de Denuncias que funciona en la planta baja del Poder Judicial. "También tenemos casos en los que los damnificados se presentaron personalmente en la fiscalía. Pero creemos que lo ideal es que se vengan a la oficina de denuncias ya que allí se los contiene y se les recibe toda la información, luego se deriva a las fiscalías, pero es un procedimiento eficiente", comentó.

La responsable de Defensa del Consumidor en Villa Mercedes, Ludmila Amisano, explicó que debieron recurrir a la justicia, ya que la firma había dejado de funcionar en la ciudad. "Uno de los requisitos que tenemos es que la parte denunciante presente nombre, apellido y domicilio de la denunciada. En este caso, tanto Grupo Red como Autofin, que fue la compañía que se hizo cargo de los planes, no tienen oficinas y no se les podía notificar sobre las audiencias".

Amisano añadió que la firma también tiene antecedentes en la oficina de Defensa del Consumidor y que fue una de las empresas de automóviles más denunciadas. "Recibimos varios casos. Algunos se solucionaban porque los apoderados todavía se encontraban en la ciudad, entonces se podían hacer las audiencias y muchas veces se logró un acuerdo, pero luego dejaron de presentarse", reiteró la jefa del área Villa Mercedes.