Alta demanda en las papelerías por la canasta escolar económica

La promoción lanzada por el Gobierno tiene 19 productos y vale $575. Se la puede conseguir en San Luis, Merlo y Villa Mercedes.

Para alivianar el bolsillo de los papás, el Gobierno de la Provincia la semana pasada acordó una canasta escolar económica con papelerías de San Luis, Villa Mercedes y Merlo. Según los responsables de los negocios relevados por el Diario de la República la ventas van a buen ritmo y están a la expectativa de lo que sucederá antes del inicio de clases. La promoción estará vigente hasta el 15 de marzo.

Diego Sáez, encargado de "Papelería Junín", comentó que hasta el momento la respuesta de la gente ha sido positiva y que en las dos sucursales colocaron afiches para que los consumidores estén al tanto de lo que ofrecen. "Como todos los años con otros colegas y el Gobierno nos pusimos de acuerdo para ofrecer la canasta básica. Siempre tratamos de brindar productos de buena calidad", dijo.

El kit escolar tiene 19 productos y cuesta 575 pesos. Sobre este tema Sáez explicó que los productos no se venden de manera individual, sino que se deben adquirir en su totalidad. En caso de que el consumidor quiera agregar o cambiar alguno de los artículos, deberá pagar una diferencia y destacó que la podrán utilizar los chicos del primario y secundario. "Contiene lo básico para que los alumnos puedan comenzar tranquilos el ciclo lectivo", precisó. Además resaltó la buena predisposición del resto de los trabajadores del rubro para ofrecer el combo. "Me parece muy sano, más allá de la competencia comercial, hacer este convenio que apunta a ayudar a la gente con menos recursos", resaltó.

El combo ofrece: bolígrafo, lápiz negro, lápiz color corto (12 unidades), sacapuntas plástico, corrector punta metálica, tijera escolar, adhesivo vinílico blanco (30 gramos), goma de borrar, cartuchera escolar básica con cierre, papel glacé lustre por ocho unidades, repuesto dibujo Nº 5 blanco por ocho hojas, repuesto dibujo Nº 5 color por seis hojas, cuaderno tapa flexible de 24 hojas y cuaderno tapa dura forrado de 84 hojas, cuaderno tapa flexible de 48 hojas, repuesto 96 hojas rayado/cuadriculado, carpeta Nº 3 fibra negra, set de geometría 3 piezas y cuaderno universitario con espiral 24x19 de 80 hojas.

Miguel Garro, responsable de la papelería "Lapiz.com", resaltó que la "gente esperaba que lleguemos a un acuerdo" y expresó que en su local las familias consultan y adquieren los bolsones. Señaló que espera que las ventas crezcan aún más la semana que viene, con el inicio de las clases (empiezan el 28 de febrero).

Asimismo contó que la venta de los kit permite que puedan ofrecer otros productos. "Muchos aprovechan a realizar la compra y se llevan todo lo que necesitan. En caso de querer cambiar alguno de los útiles el valor no será el mismo. Todo es de buena calidad, la idea es que los utilicen y funcionen", dijo Garro, quien detalló que esta temporada ha sido atípica para las papelerías.

"Por lo general la compra escolar se realiza entre octubre y noviembre, pero debido a la gran inflación los proveedores especulaban con los costos. Por eso todo se realizó sobre la marcha", precisó el encargado. "Todos nos ajustamos para que los clientes tengan precios accesibles".

En la librería "Nueva Atenas", Viviana Masiero, dueña del local, advirtió que las familias optan por priorizar la adquisición de las mochilas y después piensan en los útiles. "Tenemos más consultas que ventas de los kit. Prefieren hacer la compra grande por eso piensan primero en la mochila ya que es lo más caro. Este año no buscan los personajes exclusivos de los chicos sino que cuidan el bolsillo", comentó.

"Intentamos armar una canasta con productos para que la utilicen los del primario y secundario. La gente pide precios accesibles y calidad. Eso es lo que tratamos de ofrecerles", acentuó Masiero.

Algo no muy distinto sucede en la librería "El Papalote", ubicada en Merlo, donde el combo ha tenido muy buena repercusión entre los ciudadanos. "Desde que salió la noticia en los medios la gente se ha abocado a adquirirla", expresó Sebastián Curto, encargado de la sucursal, quien destacó que incluso muchos viajan desde Cortaderas a comprar.

"Tenemos carteles y los productos están exhibidos en el mostrador para que vean qué es lo que ofrecemos. Aparte tenemos los pack armados listos para llevar. También les damos la posibilidad de que busquen lo que ellos quieran, el precio va a variar pero la mayoría aprovecha y le incorpora más útiles", resaltó Curto.