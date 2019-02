Paula Hurtado: "En mi caso ya debo un 50 por ciento más de lo que me otorgaron”

Paula Hurtado (43 años) tiene un hijo y es una hipotecada por un crédito UVA en Villa Mercedes. En diciembre de 2017 le aprobaron la solicitud en la sucursal del Banco Nación y en marzo de 2018, cuando consiguió una casa que se adaptaba al monto solicitado, firmó todos los papeles para hacer la operación de compra.

La mujer contó que “el problema es que como el gobierno nacional no controla la inflación, nosotros le estamos pidiendo que vea otras soluciones para que los más vulnerables de la transacción, que vendríamos a ser los tomadores de los créditos, no salgamos perdiendo. Estos préstamos los promocionó el Gobierno en el 2016 como una política social para resolver los problemas habitacionales de la clase media. Y en definitiva los que terminamos pagando por las malas decisiones que tomaron somos los trabajadores que gestionamos los créditos. Los bancos no tienen ningún riesgo”.

Pero la dificultad para Hurtado no es solo juntar el dinero para la cuota mensual, “también hay que pagar los servicios que van aumentando incluso al doble, como el gas, y el sueldo se quedó estancado. Esto provoca que nos ahoguemos”. Y además agregó que “ni siquiera tenemos la posibilidad de no pagarlo porque directamente te lo debitan de la cuenta sueldo. Por eso todavía no hay alta morosidad en los bancos, porque te lo cobran automáticamente”.

Si bien todos los casos no son iguales, porque dependen de la cantidad de dinero del crédito y el plazo de devolución, Hurtado dijo que en su caso es a 30 años "y en nueve meses que llevo pagando, se me aumentó la cuota un 36 por ciento. Por eso todavía el valor de la mensual no se ha disparado tanto como los que firmaron por 20 años".

Además, detalló que hoy tiene que pagar el valor equivalente a 341 UVAs, que cuando comenzó, en mayo de 2018, cada unidad tenía un precio de 22,50 pesos y ahora trepó hasta los 33. “A mí se me aumentó en dos mil pesos la cuota desde mayo del año pasado hasta hoy”, sintetizó. Pero también señaló que “no solo lo que aumenta es la cuota, sino que el banco cada mes ajusta el capital adeudado. En mi caso ya debo un 50 por ciento más de lo que me otorgaron”.

Aunque su situación hoy no es tan apremiante, dijo: "Cuando tomé el crédito el valor UVA estaba alto y además el precio del dólar estaba en 25 pesos, pero los primeros en entrar lo hicieron cuando todavía valía 18 pesos. Y además ya venían de dos años de inflación muy alta”. Hurtado señaló que “el problema es que cada mes todas las familias que debemos pagar estos créditos tenemos que achicar nuestros gastos. Por ejemplo, ya no puedo seguir pagándole a la niñera de mi hijo para que esté con él cuando me voy a trabajar. Sin contar que cada vez compro menos en el supermercado y hace tiempo que dejé de tener ropa nueva”.

Contó que la vivienda que adquirió está ubicada en el barrio Estación y tiene 9 metros de frente por 32 de fondo, mientras que la superficie construida ocupa la mitad de ese espacio. “Según los planos fue construida 1960 y en 1975 tuvo una ampliación”, aclaró.

Hurtado además se sumó al movimiento nacional de "Hipotecados Autoconvocados", aunque los organizadores le pidieron que además conformara una sede para San Luis: “Por eso publiqué el Facebook 'Hipotecados UVA Autoconvocados San Luis', hace un mes para empezar a juntar a todas las personas que estén en esta situación y se sumen a las actividades que incluyen desde manifestarse, pedir audiencias con los distintos bloques en las Legislaturas locales o presentar proyectos con algunas soluciones para impedir que estos créditos se vuelvan impagables”.