La atención puesta en los estrenos de la pantalla gigante

Con dos novedades y dos reestrenos con películas ganadoras del Premio Oscar, las salas de Cinemacenter reciben marzo con propuestas para no distraerse de las tramas del estreno nacional “La misma sangre” y la extranjera “El manicomio”. Y para los que no vieron “Spiderman: un nuevo universo” (Spiderman: into the Spider-Verse) y “Green Book” sepan por qué las votaron los miembros de la Academia de Cine.

La apuesta argentina es “La misma sangre”, en la cual Miguel Cohan dirige una historia cargada de drama y suspenso. La sólida familia que Carla (Dolores Fonzi) y Santiago (Diego Velázquez) construyeron se pone a prueba cuando la madre de Carla (Paulina García) aparece muerta en un accidente doméstico y Santiago sospecha que su suegro Elías (Oscar Martínez) es responsable de su fallecimiento. Completan el elenco Norman Briski, Luis Gnecco, Emilio Vodanovich y Malena Sánchez.

El hospital Heilstatten, en Alemania, fue el lugar donde el líder del Partido Nazi, Adolf Hitler, y sus soldados fueron atendidos en la Primera Guerra Mundial, y se informó que entre 1940 y 1945 el hospital llevó a cabo varios experimentos en humanos. Actualmente existen informes de actividad paranormal allí dentro. El film de terror y para mayores de 16 años, fue registrado con un estilo “cámara en primera persona” y fue dirigido por Michael David Pate y cuenta cómo un grupo de youtubers recorre la clínica abandonada donde los nazis realizaron esos experimentos y, como corresponde al esquema del horror, se encuentran con malas experiencias paranormales.

Entre los reestrenos están las ganadoras del Premio Oscar a mejores películas, “Spiderman: un nuevo universo” en la categoría Animacion, y “Green Book”, la historia real basada en la amistad entre el pianista afroamericano Don Shelley y Tony Lip, un patovica que cambió de rubro y deberá trasladar como chofer al artista, que realizaba en ese momento una gira por el (racista y xenófobo) Sur estadounidense. El Libro Verde existe realmente, y es una guía para que los negros puedan conseguir hospedaje y restaurantes donde no “tuvieran inconvenientes”.

Para seguidores de los musicales, continúa en cartelera “Nace una estrella”, ganadora como Mejor Canción por “Shallow”, actuada por Lady Gaga y Bradley Cooper. Gaga y Cooper protagonizaron una noche de complicidad extrema en la premiación, y no tardaron en aparecer memes por su situación romántica.

En los Cines Fénix mercedinos, para los fanáticos del merchandising oficial dispusieron un “Maratón de combos”, en las que se puede elegir la “Lata pochoclera” o el “Balde de película” -a elección- ambas con dos gaseosas, para disfrutar durante la función.