Se conocieron los nominados para la 94° ceremonia de los premios Oscar 2022

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer la lista de nominados a los premios Oscar 2022 en la que se destaca El poder del perro, de Jane Campion, que aparece en 12 ternas, mientras que en el segundo escalón se encuentra el film Dune, de Denis Villanueve, con 10 y en el tercer lugar Rey Richards, de Reinaldo Marcus Green, con 6.

Se trata de la 94ª edición, la cual se llevará a cabo el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y el anuncio de los nominados se hizo a través de una transmisión en vivo comandada por Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan.

Al igual que el año pasado, la entrega de premios se amoldará a los nuevos protocolos por la pandemia de coronavirus, será de manera presencial y después de tres años, el evento volverá a su dinámica original y tendrá un maestro de ceremonias.

Los rumores aseguran que el elegido sería Tom Holland, actor que personifica a Spiderman y a quien en una entrevista le consultaron si estaría dispuesto a ocupar ese lugar, pero en un principio se negó.

"Tal vez en el futuro, pero con toda sinceridad, estoy demasiado ocupado en este momento. No tengo tiempo. Tengo que hacer una gira de prensa de Uncharted, y luego empiezo a rodar a principios de marzo para esta serie ('The Crowded Room' de Apple TV+) que me va a quitar mucho tiempo y definitivamente es el papel más difícil que he asumido jamás. Así que tal vez algún día en el futuro. Pero no, no ahora mismo", declaró.

El siguiente es el detalle de los nominados:

Mejor película

Belfast.

Coda.

Don’t look up.

Drive my car.

Dune.

King Richard.

Licorice pizza.

Nightmare Alley.

The power of the dog.

West Side Story

Mejor director

Kenneth Branagh (Belfast).

Ryusuke Hamaguchi (Drive my car).

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza).

Jane Campion (The power of the dog).

Steven Spielberg (West Side Story)

Mejor actor

Javier Bardem (Being the Ricardos).

Benedict Cumberbatch (The power of the dog).

Andrew Garfield (Tick, tick... Boom!).

Will Smith (King Richard).

Denzel Washington (The tragedy of Macbeth)

Mejor actriz

Jessica Chastain (The eyes of Tammy Taye).

Olivia Colman (The lost daughter).

Penélope Cruz (Parallel mothers).

Nicole Kidman (Being the Ricardos).

Kristen Stewart (Spencer)

Mejor película internacional

Drive my car (Japón).

Flee (Dinamarca).

The hand of God (Italia).

Lunana: a Yak in the Classroom (Bután).

The worst person (Noruega)

Mejor diseño de producción

Dune.

Nightmare Alley.

The power of the dog.

The tragedy of Macbeth.

West Side Story

Mejor fotografía

Dune.

Nightmare Alley.

The power of the dog.

The tragegy of Macbeth.

West Side Story

Mejores efectos visuales

Dune.

Free guy.

No time to die.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Spider-Man: No Way Home

Mejor documental

Ascension.

Attica.

Flee.

Summer of Soul.

Writing with Fire

Mejor cortometraje documental

Audible.

Lead Me Home.

The Queen of Basketball.

Three Songs for Benazir.

When We Were Bullies

Mejor canción original

Be alive (King Richard).

Dos oruguitas (Encanto).

Down to joy (Belfast).

No time to die (No time to die).

Somehow you do

Mejor largometraje animado

Encanto.

Flee.

Luca.

The mitchells vs. the machines.

Raya and the last dragon

Mejor maquillaje y peinado

Coming 2 America.

Cruella.

Dune.

The eyes of Tammy Faye.

House of Gucci

Mejor montaje

Don’t look up.

Dune.

King Richard.

The power of the dog.

Tick, tick... Boom!

Mejor actor de reparto

Ciarán Hinds (Belfast).

Troy Kotsur (Coda).

Jesse Plemons (The power of the dog).

J.K. Simmons (Being the Ricardos).

Kodi Smit-McPhee (The power of the dog)

Mejor banda sonora original

Don’t look up.

Dune.

Encanto.

Parallel mothers.

The power of the dog

Mejor sonido

Belfast.

Dune.

No time to die.

The power of the dog.

Wesr Side Story

Mejor diseño de vestuario

Cruella.

Cyrano.

Dune.

Nightmare Alley.

West Side Story

Mejor actriz de reparto

Jesse Buckley.

Judi Dench.

Ariana Debose.

Kirsten Dunst.

Aunjanue Ellis.

Mejor Cortometraje de Acción en Vivo

Ala Kachuu - Take and Run.

The dress.

The long goodbye.

On my mind.

Please hold

Mejor cortometraje animado

Affairs of the art.

Bestia.

Boxballet.

Robin Robin.

The windshield wiper.

NA/MM