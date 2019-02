Entre los mejores del ciclismo en ruta

Terminé muy contento. Poder ser competitivo, formar parte de un equipo que atacaba constantemente y haber logrado el quinto puesto general es muy bueno”, analizó Josué Moyano (30 años) su reciente participación en la 43ª Vuelta de Mendoza.

El ciclista de San Luis, integrante del equipo continental Municipalidad de Pocitos, estuvo en el Top 10 de la clasificación general a lo largo de toda la carrera, la cual constó de 8 etapas y se disputó del 17 al 24 de febrero.

La prueba recorrió toda la vecina provincia. Comenzó con un prólogo en la capital; y luego en la carrera propiamente dicha pasó por el Valle de Uco, San Rafael, General Alvear, San Carlos, Luján de Cuyo, La Paz, Junín, San Martín, Maipú, Guaymallén y Las Heras; también tuvo una contrarreloj individual en Godoy Cruz, una etapa reina entre Uspallata y el Cristo Redentor; y finalizó el domingo en las inmediaciones de los portones del Parque General San Martín.

“Mendoza es muy semejante a San Luis por el terreno, el viento y la temperatura. Por eso creo que siempre me cae más o menos bien esta Vuelta. Hubo un buen nivel. Es una de las clásicas argentinas y estaba lo mejor a nivel nacional. Además vinieron ciclistas de Chile y hubo un equipo ecuatoriano muy competitivo en la subida. Eso nos forzó a apretar en etapas planas para intentar eliminarlos porque para arriba eran muy fuertes”, contó el “Facha”.

Esta clásica Vuelta tiene una etapa que es siempre especial: Uspallata-Cristo Redentor, con el último tramo sobre tierra. Este año fue la anteúltima jornada y allí, tras 93 kilómetros, Moyano fue noveno, a 5’46” del ganador, el ecuatoriano Jeferson Cepeda (Coraje Carchense). Esa performance le permitió al puntano empezar la última etapa en la sexta ubicación –avanzó un puesto el último día—, a 3’08” del líder Juan Pablo Dotti, que se quedó finalmente con el triunfo.

“La etapa del Cristo Redentor en lo personal no me gusta mucho porque es a muchos metros sobre el nivel del mar (NdR: llega a 3.800). La etapa es hermosa, los paisajes increíbles. Pero siempre que corrí en la altura el cuerpo lo ha sentido, vas como apunado y las sensaciones no son lindas para nada. El hecho de tener que poner cubiertas especiales por el terreno, también lo hace especial. Una vez que terminás y recordás todo lo que pasaste, es verdaderamente hermoso”, subrayó Josué.

Moyano no fue el único puntano que participó en suelo mendocino. También estuvieron Fernando Torres, Facundo Sosa y Emiliano Fernánez, todos en el equipo Stern Competición de Mendoza; más Tomás Suárez, en Municipalidad de Las Heras.

Torres y Suárez lograron concluir la prueba; no así Sosa y Fernández que abandonaron. "Fernando Torres estuvo muy bien. Fue competitivo, atacó. Al igual que Sosa y Fernández que mientras estuvieron fueron protagonistas. Creo que el hecho de ir en un equipo local los hizo sentir cómodos", analizó Moyano.

Lo que pasó, lo que viene

El "Facha", de vasta experiencia internacional, fue parte de la Vuelta a San Juan –Winner Anacona (Movistar) fue el vencedor— hace un par de semanas atrás. El ciclista de San Luis terminó 28º en la general y fue 7º entre los argentinos. "Este año hubo más nivel y los equipos Pro Tour, desde el primer día, hicieron saber que venían a disputar el triunfo. Es más, se quedaron con los 10 primeros lugares. Se notó la diferencia de nivel con respecto a los nacionales", contó.

De todas maneras, Moyano quedó satisfecho con su actuación: "Ya tengo 30 años, estoy entrenando gente. Si miro para atrás siempre he estado en vueltas internacionales y seguir siendo competitivo y no desentonar motiva y me hace saber que algo he aprendido. El esfuerzo siempre trae recompensa".

La agenda de Moyano sigue nutrida. Este fin de semana correrá una nueva fecha del calendario sanjuanino: la 21ª Vuelta al Valle Fértil, que constará de dos etapas en Línea y 1 CRI. "Y ya en abril tenemos la Vuelta a Uruguay, que será otro gran desafió", concluyó Josué, que continúa entre los mejores.