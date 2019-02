La Provincia apoyó a las ajedrecistas que denunciaron discriminación

Las cinco deportistas denunciaron que no les brindaron las mismas facilidades que a sus pares varones.

El Gobierno de la provincia decidió acompañar el reclamo de las jugadoras del Equipo Olímpico Argentino Femenino luego de que las cinco maestras hicieran pública una carta donde denunciaban actos de discriminación por parte de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) durante las Olimpiadas de Ajedrez de Batumi.

“Apenas supimos de este acto de discriminación, algo que consideramos aberrante, nos presentamos como Secretaría de la Mujer, en representación de las jugadoras del Equipo Olímpico Argentino y realizamos tres denuncias: ante el INADI, la Secretaría de Deportes y el Instituto Nacional de la Mujer”, anunció este mediodía Adriana Bazzano (secretaria de la Mujer#NiUnaMenos) en la conferencia de prensa que brindó junto a la gran maestra internacional, Claudia Amura, quien además representa a la Federación de San Luis.

Durante ese campeonato que se disputó en la ciudad de Batumi (Georgia) en septiembre del año pasado, las cinco ajedrecistas argentinas reclamaron que no pudieron elegir a su entrenador, que la Federación no les brindó los viáticos como sí les facilitó a los jugadores varones, que la remera oficial que les otorgaron para jugar tenía sólo dos sponsors cuando la de sus compañeros contaba con seis. Pero el destrato, según las jugadoras continuó después de su participación en ese torneo ya que la FADA organizó un almuerzo con los integrantes de todo el Equipo Olímpico Argentino y ellas no fueron invitadas para recibir la indumentaria que la Secretaría de Deportes de la Nación entregó a deportistas becados/as.

Bazzano aclaró además que “desde San Luis se inició el reclamo ante los organismos nacionales y hoy (ayer) nos presentamos ante la Justicia como parte y llevamos un escrito donde dejamos asentado que queremos ser `amigos del Tribunal´ en caso de que prospere una acción judicial”. E insistió en que “este hecho es gravísimo, porque la discriminación de la mujer no sólo está presente en el ajedrez sino que se da mucho en el deporte en general. Por eso nosotros tenemos que acompañar este reclamo que ha tomado una trascendencia nacional. Como dijo Claudia (Amura) este es un hecho inadmisible que no puede pasar a esta altura del partido”.

Amura señaló que tomaron la decisión de denunciar la discriminación “porque en el ajedrez femenino viene desde hace muchísimos años y aunque lo venimos reclamando hace tiempo, la diferencia es que ahora tomó estado público. Por eso agradezco especialmente a Adriana (Bazzano) por estar a mi lado porque hizo que tomara un estado institucional nuestro reclamo, gracias a la repercusión que tuvo a nivel nacional”.