Igualito: confundieron a un joven mendocino con Abel Pintos y su foto se hizo viral

Un joven mendocino causó furor en el Festival Nacional de la Tonada por su parecido a Abel Pintos, tal era la similitud que la gente se acercaba y le pedía fotos como si fuera el mismo cantante. Él entre risas negaba serlo e igual accedía a tomarse una selfie.

Martín Lamarca, de 26 años, es oriundo del departamento de Guaymallén, Mendoza, y comenzó a trabajar haciendo shows tributos del cantante desde hace cuatro años. “Siempre les digo que no soy Abel, les cuento que me dedico a imitarlo y tengo un grupo que se llama Lamarca, pero igual me piden una foto siempre”, confesó Martín.

“Yo lo disfruto mucho aunque a veces me da vergüenza; mucha gente piensa que le estoy mintiendo que les digo que no soy Abel para tratar de ocultarme así que eso me genera un poco de cosa, pero es gracioso porque la gente me mira diciendo ¿es o no es?”, agregó.

Con los ojos achinados, la barba en forma de candado, la sonrisa de oreja a oreja y un sombrero de ala ancha, Matías es la viva imagen de Abel, más para los ojos de los fanáticos o quienes lo conocen de vista. Pero incluso el hermano del cantante, Ariel Pintos, se impresionó por el parecido: “Cuando me vio en el festival se reía muchísimo, fue una linda experiencia”, reveló Martín que se sacó una foto con el pariente de quien imita.

“La gente me decía que me parecía pero yo no me encontraba en él, además tenía el pelo largo. Tanto me insistieron que me animé a imitarlo y con mi grupo lo hicimos en un evento y cuando me vi lookeado me di cuenta de que me parecía a Abel y además que podía explotarlo”, detalló el imitador oficial, se podría decir, del bahiense.