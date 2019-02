Escribió un libro vía WhatsApp cuando estaba preso y ganó un premio literario

De la cárcel al premio de literatura. Un periodista kurdo iraní, Behrouz Boochani, escribió un libro por WhatsApp desde un centro de detención en la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea), donde quedó recluido tras solicitar asilo a Australia. "¿De dónde he venido? De la tierra de los ríos, la tierra de las cascadas, la tierra de los cantos antiguos, la tierra de las montañas", dice un fragmento del escrito que le valió el reconocimiento.

El material, que se llama “No friend but the mountains: writing from Manus Prison” (Sin más amigos que las montañas: escribiendo desde la prisión de Manus), fue galardonado con el Premio Literario Victorian's Premier. Boochani, que escribe para The Guardian, recibió 72.000 dólares como parte de esa distinción.

En ese libro cuenta su vida durante los años de exilio que vivió en una prisión en Papúa Guinea. Hoy ya no se encuentra en ese centro de detención, que fue cerrado en 2017, pero todavía está en ese país de Oceanía, porque no tiene permiso para ingresar a Australia, donde originalmente pidió asilo.

Boochani llegó a Australia, navegando en bote desde el sudeste asiático. El periodista decidió escapar de Irán porque, según contó, era perseguido por las autoridades de su país por su trabajo como periodista. "No quería terminar en prisión en Irán, así que me fui y cuando llegué a Australia me pusieron en prisión por años", dijo el escritor, en diálogo con la BBC.

"No lo escribí en papel porque, en ese entonces, los guardias entraban a nuestros cuartos, cada semana o cada mes, para requisar nuestras pertenencias. Tenía miedo de perder mis escritos, así que era mejor para mí escribir y simplemente enviarlo", contó en la entrevista.