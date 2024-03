Pronóstico incierto para la Fórmula 1 en Australia

Por Sofia Jaimez Bertazzo

La ciudad de las cuatro estaciones en un día juega con la estrategia de los equipos en las pistas del Albert Park. Llegó el día sábado por las latitudes oceánicas y el descenso de temperatura fue dramático. En las pruebas 1 y 2 de Fórmula 1 del día viernes la “track” o temperatura de pista rondó entre 34 y 37 grados, mientras que en la mañana del sábado el descenso fue abrupto y se ubicó en 27, acompañado de un aumento de la humedad que pasó de 57% a 60% para las 12:30 que largó la prueba libre de la máxima categoría.

Las claves del trazado del circuito en Australia es su combinación de tramos lentos y rápidos, provistos por la cantidad de curvas que tiene, 5 a la izquierda y 9 a la derecha, y las 4 zonas de DRS, (Drag Reduction System - ubicado en el alerón trasero para mejorar la aerodinámica, lo que permite aumentar la velocidad) siendo el circuito con más cantidad de ellas.

Uno de los equipos que más ha trabajado sobre esto en el último tiempo resulta ser Aston Martín, quienes realmente estaban teniendo dificultades con la carga en sus Alerones. De hecho, Tom McCullough, el ingeniero a cargo del rendimiento del equipo comparó las clasificatorias de los últimos dos años en Arabia Saudí y afirmó: "La eficacia del DRS es fundamental para la clasificación, con una dirección del viento y velocidad casi idénticas, la diferencia es notable". Y dejó en claro la necesidad de seguir perfeccionando sus monoplazas.

Este circuito exige cambios de velocidad constante en los que son claves la estabilidad y el agarre del vehículo a la pista. Australia no tiene un asfalto tan abrasivo por lo que los equipos utilizan neumáticos más bien blandos. En las elecciones de las escuderías han probado con C4 y C5 lo que en algunos casos produjo graining sobre todo en la parte delantera de los monoplazas, principalmente en el caso de Red Bull. Ferrari fue el que se vio más favorecido en las tandas largas de acuerdo a la elección de neumáticos medio del equipo. Mercedes se vuelve competitivo en las secciones lentas, mientras McLaren las sufre y tiene mejor rendimiento cuando acelera. Allí aparece de nuevo Aston Martín con reales mejoras pareciendo ser la tercera fuerza de bombeo.

Ante esto Max respondió: “El neumático blando es bastante complicado y creo que es muy blando para esta pista. Si sacas demasiado del neumático en una curva, fácilmente puedes perder mucho tiempo de vuelta durante el siguiente cuarto”.

El pronóstico siempre se inclina un poco más hacia Red Bull con el múltiple campeón Marx Verstappen a la cabeza, sin embargo, las pruebas dejan una luz de esperanza y dicen que no todo está perdido para las otras escuderías. Norris lideró la primera prueba el día viernes, Leclerc tuvo a su favor la segunda y la tercera, ya realizada el día sábado. En todas, el neerlandés quedó segundo, por mínimas diferencias. ¿Son todas estrategias o realmente el team Red Bull está incómodo en Australia?

Cuando el reloj verde y dorado dio las 4 se largó la calificación de Fórmula 1. Rojo todo rojo, se lucen las botas de los monoplazas. Piastri, el joven corredor local dio una gran batalla saliendo a perseguir a Verstappen en la Q2, hasta que Sainz rebasó al favorito y se metió puntero tras haber cerrado la Q1 primero. Finalmente al cerrar la prueba el neerlandés lideró seguido por Sainz y Pérez. Sin embargo, el mexicano perdió tres posiciones. Luego de las revisiones de los comisarios, horas después de finalizada la prueba, Checo recibió una penalización por obstaculizar a Nico Hulkenberg durante la clasificación en la Q1. En conclusión, mañana saldrá de la P6 y no de la P3. Además, esta acción favorece a Leclerc, Norris y Piastri, quienes ascienden un puesto.

Tras el cierre el español confesó con una sonrisa que está contento pero que aún no está en su mejor estado, tras haber superado una apendicitis. “Creo que es imposible estar al 100% después de pasar 7 a 10 días en la cama, solo intenté recuperarme. No tuve ningún dolor, simplemente tengo incomodidad y, obviamente, todo se siente un poco extraño por dentro”. Y ante la pregunta de si cree que podrá vencer “al hombre” respondió: “Creo que mañana será una carrera larga. La gradación va a ser muy alta. Así que creo que mientras podamos tener un buen ritmo en la carrera, podremos superarlo. Max hace un momento que no ha sido un fin de semana fácil para él al marcar el coche con varios problemas”.

Fórmula 2: autitos chocadores

Sprint Race, línea de partida y primer impacto, Bortoleto y Marti terminaron recorriendo tan solo unos pocos metros para terminar impactados contra el muro en la salida de boxes. Más tarde Antonelli quedó varado en la grava tras un impacto con Verschoor. Con la bandera amarilla flameando (Safety Car), Franco Colapinto, la esperanza argentina, se ubicó en la cuarta posición.

Casi las 15 en Melbourne y se empieza a ver cómo ablandan los neumáticos en el rodaje de la F2 ya con 33 de track temp. Colapinto aprovecha para subir la velocidad y ajustar la estrategia con el equipo por radio, recordemos que largó desde la posición 13. Finalmente, el jóven de Buenos Aires, cerró muy bien a 0.85 del puntero, que fue Hadjar. Sin embargo fue crítico consigo y dijo que tenía que lograr clasificar mejor, a pesar de haber podido esquivar los accidentes en pista y remontar 8 posiciones.

Sin embargo, al cerrar la noche llegó la mejor noticia para la celeste y blanca. Hadjar fue penalizado con lo cual se modificó la tabla de resultados, dejando primero a Stanek, segundo a Hauger, tercero a Maini y cuatro a Franco Colapinto.