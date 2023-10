Es chef, vende alfajores en Australia y sueña con el Mundial de pastelería

En abril, Marina Lucchinelli cargó sus conocimientos, sus esperanzas y también sus miedos en una valija, y tomó un avión hacia el otro extremo del mundo. En menos de seis meses, la mercedina logró hacerse un lugarcito en la gastronomía de Australia, en donde ya conquistó muchos paladares con sus postres y su propio emprendimiento de alfajores. Además, busca otro sueño: el Mundial de Pastelería.

La joven de 25 años estudió en un instituto en Villa Mercedes y se recibió de chef, trabajó en algunas cocinas de la ciudad, pero no conseguía saciar su sed de crecimiento profesional.

"Incluso tenía mi propia pastelería y me iba muy bien, pero un día dije 'me voy'. Y empecé a hacer todos los papeles que se necesitan para entrar", contó desde Sidney, en donde reside y donde la diferencia horaria con Argentina es de trece horas.

La elección de esa ciudad y ese país no fue azarosa. "Las oportunidades laborales en la cocina acá son muy interesantes y también por el idioma, porque solo manejan el inglés", planteó.

Y aunque reconoció que no todos los casos son iguales y que la fortuna estuvo a su favor, consiguió empleo menos de una semana después de su desembarco. "Estoy trabajando desde hace casi seis meses en un restaurante italiano como pastry chef. Soy la encargada de hacer todos los postres", contó.

Sin embargo, no todo fue suerte. Marina es consciente de que todo lo que estudió en el instituto y lo que siguió indagando por su cuenta la ayudó a tener herramientas para defenderse detrás de las hornallas. "Y también siempre agradezco a mi familia, que me apoyó en todo momento y me acompañó en esta decisión. Porque ellos siempre están, aunque sea a través de la pantalla del celular, y eso es un pilar muy importante cuando estás tan lejos".

Una vez que se adaptó y se asentó en el nuevo país, arrancó en sus tiempos libres con el proyecto que había ideado desde antes de emigrar: elaborar y vender alfajores, uno de los bocadillos dulces más valorados en el exterior.

"Ofrezco por las redes sociales y no solo me compran argentinos, sino también australianos, italianos y toda una mezcla de personas, porque les llama la atención y no conocen el dulce de leche", reveló.

Todavía hay una alegría más de las que cosechó desde su llegada. Participará del certamen preliminar para clasificar al que es considerado como el Mundial de pastelería. "Uno de mis compañeros es un chef que ha ganado muchos reconocimientos y me invitó a acompañarlo a este evento. Se va a hacer el año que viene, aunque todavía no está definida la fecha", relató.