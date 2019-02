Titulares de planes de ahorro recurrirán a la Justicia Federal

Un grupo de titulares de planes de ahorro de cero kilómetro autoconvocados se presentará mañana en Defensa del Consumidor para denunciar el aumento del cien por ciento en el valor de las cuotas que deben pagar y además anunciaron que recurrirán ante la Justicia Federal para solicitar una explicación de este fenómeno y pedir que se retrotraigan los valores de las cuotas, que en algunos casos partió de 4.500 pesos y hoy llega a los 12 mil.

Graciela Ramos y Damián Cabáñez fueron los impulsores del grupo de Facebook denominado “Autoconvocados Estafados Planes de Ahorro San Luis” que busca incorporar a todos aquellos que se sientan damnificados por este aumento desmedido de las cuotas: “Somos titulares tanto de planes de ahorro de diferentes concesionarias como dueños de autos que todavía los estamos pagando. Nos vimos obligados a llegar a esto por la locura del aumento de las cuotas. En mi caso el valor según el contrato siempre se estipuló en pesos, no en dólares. Pero hoy por hoy la cuota se ha disparado al doble de lo que veníamos pagando”, contó Ramos. La mujer es titular de un Fiat Cronos 1.3 y su primera cuota fue de 3.520 pesos, “y ahora me llegó casi 7 mil a lo que se le debe sumar el valor del seguro, lo que terminan siendo 9 mil pesos”.

Otro caso es el de Cabáñez que pudo acceder a un VW Gol Trend y en febrero le llegó una cuota de 12.312,17 mil pesos, cuando en mayo del año pasado pagaba 4.380,14. Y cuando empezó el plan, en junio de 2017, abonaba $2.500. “Cuando me entregaron la unidad tuve que pagar además todos los gastos administrativos y de patentamiento al contado, más 21 cuotas. Al día de hoy tengo pagadas 24 y me faltarían todavía otras 45. Y si el valor mensual se sigue incrementando voy a terminar pagando 25 mil pesos. Al final voy a haber pagado por el valor de tres autos”, se quejó el hombre.

A fines del año pasado, Defensa del Consumidor informó que 106 personas ya habían presentado un reclamo por el abusivo cobro de las mensualidades en los planes de ahorro, pero hasta ahora no lograron ninguna solución. Cabáñez indicó que a los 30 que se registraron por redes sociales hay que sumar otros 90 del grupo de WhatsApp que mañana irán a la oficina del sexto piso del Edificio Administrativo (Ayacucho 945) a presentar formalmente la queja contra las concesionarias y esperar que les den una respuesta.

Pero además con el patrocinio del abogado Alejandro Miranda harán una presentación ante el Juzgado Federal como ya se realizó en otras provincias como Córdoba, Chaco, Salta y Buenos Aires. “En mi caso primero voy a mandar una carta documento al concesionario y en función de lo que ellos me contesten luego iniciaré las acciones legales que correspondan”, anticipó Ramos.

Cabáñez dijo que luego de reu-nirse con el abogado decidieron primero enviar una intimación a las agencias para que les expliquen en detalle por qué aumentó cada uno de los ítems que conforman la “cuota pura” y además insistir en que ese incremento que han sufrido los planes es abusivo. “El valor real de plaza del auto con respecto al que ellos le adjudican en el plan no coincide porque el que nos cobran a nosotros es mucho más elevado, por encima de los 100 mil pesos. En mi caso particular voy a pedir en la Justicia que además bajen la cuota porque si sigue subiendo todos los meses, no voy a poder pagarla”.

Ramos se quejó además, porque dijo que “todos los que estamos en este grupo somos trabajadores y al vehículo no lo compramos para salir a pasear sino que lo usamos para trabajar. Y lo que estamos viendo es que va a llegar un momento en el que no vamos a poder pagarlo”. Y aclaró que “de la concesionaria no esperamos más nada. Durante este mes ninguno de nosotros fue a preguntarles nada porque a mi modo de ver es tiempo perdido”.

Ambos contaron que la idea de juntarse con otros titulares de planes de ahorro surgió luego de ver la convocatoria que se produjo en Córdoba: “Allá la movida es muy grande porque son más de 5.000 los que integran el grupo de Facebook. Y además nos unimos al grupo nacional de autoconvocados que se armó en Buenos Aires y en varias provincias. Así nos empezamos a comunicar entre nosotros y formamos este espacio, porque necesitamos una respuesta, no sé si de las concesionarias o de las fábricas. Pero lo real es que es una locura lo que nos están cobrando y no te avisan de que van a aumentarla, ni te explican por qué aumentó tanto. Solo te mandan la cuota vía email y uno la tiene que imprimir y pagarla”, dijo Ramos.

Mientras que Cabáñez anunció que "todas las medidas que tengamos que tomar para conseguir que esto cambie, lo haremos. Incluso por prevención para que no sigan pasando más casos como los nuestros, porque ya es mucha la gente que ha sido perjudicada por publicidad que no es cierta".