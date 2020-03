Planes de ahorro: preparan una demanda colectiva en San Luis

El conflicto por los planes de autoahorro en la provincia atraviesa una nueva instancia. Mientras se aguardan definiciones en la Justicia provincial, un grupo de abogados prepara una demanda colectiva para presentar en el Juzgado Federal con el objetivo de frenar la ejecución prendaria para retrotraer el valor de las cuotas al de marzo o mayo de 2018; también buscan limitar los secuestros de unidades por falta de pago. El antecedente más reciente en la provincia ocurrió en Villa Mercedes, donde una medida cautelar obligó a una empresa a retrotraer las cuotas de un afectado por las subas.

"La medida incluirá a perjudicados que tengan vehículos adjudicados o sin adjudicar. Vamos a hacer una presentación colectiva en el Juzgado Federal porque entendemos que la competencia natural es de este juzgado. Además hay un problema más profundo, cuando se firman los planes de ahorro se hace lo que se llama prórroga de competencia, esto provoca que las prestadoras de créditos prorroguen los trámites a Buenos Aires, entonces para no poner a la gente en un gasto exorbitante con un viaje a otra provincia lo presentaremos en la Justicia Federal para litigar desde San Luis", señaló Jorge

Rosales, uno de los abogados que patrocinará el expediente.

El letrado sostuvo que basarán la presentación en los fallos que fueron sancionados en otras provincias como Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Tucumán, donde los perjudicados por las subas consiguieron resoluciones favorables. Según advirtió, para iniciar la acción necesitan varios casos, por eso están tratando de juntar un número considerable de perjudicados para dar proceso a la demanda.

"Las ecuaciones de las casas crediticias, concesionarias y fábricas del rubro automotriz no cuadran con la realidad económica. Aplican intereses que tornan imposible el pago para quienes se atrasan en las cuotas", manifestó.

Rosales subrayó que la idea de realizar una acción colectiva fue determinada luego de recibir una gran cantidad de consultas por el conflicto de los planes de ahorro. "El problema es la fórmula para calcular las subas dado que hay anatocismo (intereses de intereses) y eso está prohibido en la República Argentina. Con esto se benefician las compañías que dan los préstamos, porque cuando la gente no puede pagar van por sus vehículos, los recuperan y los vuelven a vender, mientras que la persona que pagó queda con una gran deuda", puntualizó.

Cuotas impagables

Algunos damnificados de la ciudad ven positivamente la medida, aunque desconfían de los posibles resultados, ya que anteriormente efectuaron una presentación y el juez Esteban Maqueda se excusó.

"Me sumaría a la iniciativa, pero creo que no nos darán lugar", expresó la damnificada Graciela Fernández. La mujer lamentó la situación y para graficar el escenario recordó que su vehículo, un Fiat Cronos, estaba valuado en 2018 en $321 mil, mientras que ahora asciende a $961 mil.

Otro afectado, Damián Cabáñez, remarcó que los autoconvocados de San Luis continúan en la búsqueda de alternativas para conseguir una respuesta por parte de la Justicia. Asimismo mencionó que en la provincia hay al menos tres casos en los que las presentaciones particulares obtuvieron fallos desfavorables. "Estamos cada vez más complicados, la economía de la gente está muy castigada, necesitamos que se frenen los sistemas de embargo", dijo.

María Quiroga, otra afectada por los aumentos, remarcó que para saldar las cuotas tiene que atrasar los pagos de otros impuestos como la luz y el gas. Inició con $2.500 por mes por un Volkswagen Gol Trend, luego cambió la unidad por el modelo Up, de la misma marca.

Actualmente tiene que abonar pagos de $21 mil. "Pensé en dejar de pagar, pero eso me generaría una deuda insostenible. Es terrible lo que pasamos", aseguró.

Fallos favorables

En febrero la Justicia mendocina aplicó una medida cautelar que obligó a la empresa Volkswagen a retrotraer sus cuotas a abril de 2018. En Córdoba el Juzgado Civil y Comercial 27 obligó a Fiat a retrotraer los valores a mayo de 2018.