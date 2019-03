Neuquén elige gobernador en el primer test electoral 2019

No es la primera cita con las urnas del año; La Pampa hizo sus primarias el 17 de febrero. Pero la elección de Neuquén sí es la primera "en serio", porque hoy se decidirá al nuevo gobernador. Nueve listas competirán por la Gobernación de la única provincia del país en la que un mismo partido -el Movimiento Popular Neuquino (MPN), ha logrado triunfar en todas las elecciones desde 1962.

El peso de no romper el récord partidario está sobre los hombros del actual mandatario Omar Gutiérrez, quien buscará revalidar el triunfo que obtuvo en 2015, cuando logró el 40,5% de los votos.

Los rivales con chances de vencerlo son los mismos de hace 4 años: Ramón Rioseco (Unidad Ciudadana-Frente Neuquino), segundo en 2015 con el 31,2%, y Horacio "Pechi" Quiroga (Cambiemos), tercero con el 20,8%.

Sin embargo, la principal diferencia entre aquellas elecciones y las de hoy radican en la participación, por fuera del MPN, de Jorge Sosbisch, tres veces gobernador de la provincia en los períodos 1991-1995 y de 1999 a 2007.

La aparición de Sobisch, según diferentes encuestas, arrastraría votos que garantizan una elección más reñida que las anteriores entre los principales candidatos.

En este escenario, el MPN buscó exhibir como principal argumento para sumar apoyos un boletín con buenas calificaciones en materia económica gracias a la tracción que generaron en los últimos años la renta y el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los yacimientos de gas y petróleo no convencional más importante del mundo.

La oposición ataca al oficialismo sobre la base de un desgaste de casi de 60 años de gobierno del mismo partido, los índices negativos en infraestructura y servicios públicos, y el creciente consumo de estupefacientes.

Rioseco, ex intendente de Cutral-Có, logró a último momento sumar el apoyo explícito de la ex presidenta Cristina Kirchner, y lleva como candidato a vicegobernador a Darío Martínez, muy ligado a la senadora. Ambos muestran un perfil de acérrima oposición al gobierno nacional de Mauricio Macri, quien perdió en la provincia el balotaje por la Presidencia en 2015 contra Daniel Scioli.

El radical "Pechi" Quiroga, que contó con un fuerte respaldo de la estructura del partido, lleva 16 de los últimos 20 años al frente de la Intendencia de la capital neuquina, y buscará por tercera vez este domingo acceder a la Gobernación.

El menú electoral incluirá también al candidato del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Raúl Godoy, y al del Frente Social por la Dignidad, Sergio Rodríguez.

También se presentarán Mercedes Lamarca (Libres del Sur), Priscila Otton (Nueva Izquierda) y Alejandro Vidal (Frente Iguales).