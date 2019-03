La semana que viene arranca la entrega de las netbooks

Son 10 mil dispositivos para los alumnos beneficiarios de cuarto grado. La distribución de equipos comenzará el lunes por los parajes.

Por tercer año consecutivo, el Gobierno de la Provincia continuará su masivo plan de entrega de equipos tecnológicos, que este año se extenderá con las netbooks. El Ministerio de Ciencia y Tecnología informó que la semana que viene irán a los parajes (aún no precisaron el cronograma) para comenzar a repartirles las computadoras a todos los alumnos de cuarto grado. En la misma visita llevarán las tablets para los niños de primer grado y los jubilados, además de los foldscopes para los chicos que aún no los tengan.

"El plan 'Todos los chicos en la red' fue modificado. Cambiamos las computadoras por tablets, porque los niños de esa edad están en el proceso de aprender a escribir, por lo que es mejor para ellos una tecnología touch. Ahora, el Gobernador se comprometió a que los alumnos de cuarto grado reciban una computadora", explicó Alicia Bañuelos, ministra de Ciencia y Tecnología.

Luego, agregó: "Vamos a empezar por los parajes, de la periferia al centro. Los niños deben estar inscriptos en el Sistema de Gestión Educativa 3.0, que es una obligación para todos. Nosotros estamos llamando a las escuelas para coordinar un horario de visita y hacer las entregas".

El Gobierno adquirió diez mil computadoras, en lo que será la primera entrega de netbooks que hace la actual gestión, tras la readaptación del plan. Entre las características principales, los equipos tendrán 4 GB de memoria, un disco rígido interno de 128 GB, una pantalla de 11,6 pulgadas y una duración mínima de la batería que supera las cuatro horas en condiciones de uso permanente.

Debido a las particularidades poblacionales que tienen los parajes, el gobierno provincial tiene previsto aprovechar la visita a cada pueblo para también entregar las tablets a los jubilados y a los alumnos de primer grado, y los foldscopes a aquellos que todavía no los tengan.

Respecto a los más grandes, Bañuelos señaló que "el 1º de febrero empezamos una etapa de inscripción, en la cual ya se anotaron seis mil jubilados. Todavía pueden llamar al call center de la Autopista de la Información o entrar a la página web, allí encontrarán un banner para registrarse. El día de la entrega, en las localidades van a tener que ir con el recibo de haber jubilatorio y la CIPE 3.0. En caso de no tenerla, les daremos seis meses de plazo para que la saquen". La indicación para la cédula corre también para los padres o tutores de los alumnos.

El cronograma de las diferentes entregas, difundido por la Agencia de Noticias del Gobierno, es el siguiente:

Lunes 18: inicio de entrega de tablets a chicos de 1º grado y computadoras a los de 4º grado de los parajes.

Lunes 18: entrega en la ciudad de San Luis de microscopios de papel para los chicos de 4º, 5º y 6º grado; y los de 1º, 2º y 3º año de las escuelas secundarias.

Lunes 25: entrega, en la ciudad de Villa Mercedes, de microscopios de papel para los chicos de 4º, 5º y 6º grado; y los de 1º, 2º y 3º año de las escuelas secundarias.

Lunes 25 y miércoles 27: entrega en la ciudad de Villa Mercedes de tablets para los jubilados inscriptos.

Viernes 29: entrega en la ciudad de San Luis de tablets para los jubilados inscriptos.