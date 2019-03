Hace cinco años el deporte se integró a la vida de la cárcel

El equipo de fútbol del pabellón K de la Unidad 2 le ganó por penales al del pabellón D de la misma unidad y de esa forma se consagró campeón del torneo Integrador en Situación de Encierro que se disputó en el Polideportivo de la Penitenciaría provincial. El evento sirvió para que las autoridades del Servicio Penitenciario y del Programa Deportes mostraran los logros que se han conseguido desde que se reinstauró la práctica deportiva, hace cinco años, en ese espacio como una posibilidad de lograr la reinserción social de los internos. Además practican básquet y rugby.

Luego de los festejos y la entrega de premios, Juan Campos, jefe de Deportes del Servicio Penitenciario, recordó que durante este tiempo “unos 4.000 internos se han integrado a los distintos deportes que dictamos los siete profesores”. Además dijo que “este tipo de torneos de fútbol nunca se hicieron. Antes de crear el Área de Deportes y Recreación era imposible juntarlos a jugar porque enseguida buscaban agredirse. Eso en parte eso pasaba porque no se veían nunca y además los roces se producían porque no eran del mismo pabellón. En vez de árbitro de fútbol me convertía en juez de boxeo, porque tenía que separarlos a cada rato”.

Pero a medida que empezaron a organizarse y a darse cuenta de que ese tiempo de recreación les servía para dejar el encierro, Campos dijo que “entendieron que era un beneficio para ellos y les empezó a gustar, se organizaron en los distintos equipos y desde que empezamos hace cinco años que no hemos tenido ningún conflicto ni hemos pasado por ninguna situación de violencia”.

El profesor de Educación Física contó que cada año las actividades crecen un poco más “sobre todo porque trabajamos de manera articulada con el Programa Deportes del Gobierno de la Provincia que nos envía los profesores de las distintas disciplinas y nos facilitan el material para hacerlo. Y a ellos les sirve un montón la experiencia porque de esa manera llevan el deporte a todos los rincones, por eso llegar a este contexto de encierro es importante. Además, compartimos el lema de que la inclusión social también se logra a través del deporte”.

Actualmente en la Penitenciaría y en el complejo carcelario Pampa de las Salinas los internos pueden practicar fútbol, talleres de básquet que dictan los profesores del Programa Deportes, el taller de rugby con los ex jugadores de la Fundación Espartanos que en su mayoría son abogados, continúan dictando el curso de árbitro de fútbol que dura dos años y que ya tiene 12 egresados, de los cuales dos comenzarán a arbitrar en la Liga Sanluiseña el fin de semana. Y ahora el profesor Gabriel Zanglá empezó a darles el curso de táctica y estrategia de fútbol.

Campos señaló que haber logrado esto en poco tiempo “ha sido una satisfacción para ellos y nosotros también. Los muchachos están muy agradecidos porque entendieron que uno trabaja para ellos. Además nosotros tomamos al deporte como un factor de educación porque los internos llegan acá porque han tenido problemas de conducta y no se han adaptado a las normas de convivencia de la sociedad. Por eso con los profesores tratamos que empiecen a tomar disciplina, a respetar las reglas y después que se animen a estudiar porque eso es lo que los va a ayudar a ser mejores personas”.