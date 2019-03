Las parcelas causan furor con sus verduras frescas y baratas

“Esto es algo grandioso que jamás en mi vida me lo podría haber imaginado", reflexionó Felipe Solano mientras observaba las largas filas de personas que esperaban pacientes para comprar sus verduras. El hombre, uno de los beneficiarios del plan Parcelas Hortícolas en Villa Mercedes, pudo saborear la dulce satisfacción de ver la recompensa al esfuerzo que la suya y otras familias bolivianas han depositado en la tierra que les entregó el gobierno provincial para que produzcan alimentos más frescos, sanos y económicos. Hoy, causan furor de ventas en la ciudad de la Calle Angosta.

El 2019 había comenzado muy bien para los productores y aseguran que todos los días (de lunes a sábados de 8 a 13), una gran cantidad de clientes se acercan al predio de la Escuela Técnica Nº 14 "Luis A. Luco", conocida como "la Agraria". Sin embargo, admitió Solano, este sábado "fue todo un récord". Decenas de autos y camionetas colmaron el terreno que rodea a las chacras y las colas no se agotaron en toda la mañana.

"Gracias a Dios tenemos una clientela bárbara. Este año vendemos todo muy bien, a precios accesibles tipo mayoristas. Respondió en el Facebook y estamos trabajando para satisfacer a todo el mundo. Lamentablemente se volvieron muchos porque no damos abasto para atender", contó el hombre que llegó a la Argentina hace 32 años en busca de un mejor futuro para él y los suyos.

Aunque ya pasó más de un año y medio desde que tomaron posesión de las tierras, este es sin duda el momento de mayor éxito en las ventas de las cosechas. Las redes sociales y los comentarios "de boca en boca" fueron la mejor publicidad que tuvieron las familias, aún cuando no cuentan ni siquiera con un cartel visible que señale como llegar al lugar.

Es que hay varios factores que atraen a los villamercedinos a rastrear la famosa tranquera blanca contigua a la entrada de la escuela, en busca de las hortalizas que crecen en esas pequeñas parcelas que no miden más que una hectárea cada una. Pero los principales motivos son el precio y la calidad, un combo irresistible para cualquiera y más aún cuando la crisis económica hace sacar cuentas en los gastos de los hogares.

"Es la primera vez que vengo, me enteré por las redes sociales. La verdad que está todo muy en precio, la verdura se ve muy fresca, y la gente se ve muy trabajadora y muy amable en la atención", valoró Ana Baraco, una cliente más que conquistaron los productores este sábado.

Franco Garro, en cambio, llegó por recomendación de su cuñado. "Los precios tienen una diferencia terrible, nada que ver lo que pagamos en las verdulerías. Nos llevamos como seis bolsas por $150, y compramos acelga, tomate, perejil, batata, berenjena, zapallito verde. Aparte se nota que es bien fresca y que no está hecho con nada raro", destacó el vecino.

Los precios le pelean los costos incluso a los vendedores mayoristas. "Tenemos tres kilos de tomate por $50. Si uno hace números, te da el cajón a $250, cuando ellos lo tienen a $400. Así con todo. Por ejemplo, el zapallo verde lo vendemos a $20 el kilo, lo ofrecemos a dos kilos por $25, y hasta ataditos de acelga a $10. Hay de todo", ejemplificó Solano.

Pero además de los bajos costos, los clientes valoran que los productos sean hechos en Villa Mercedes y no tengan que viajar en cámaras para llegar a sus mesas. "Además ayuda a toda la ciudad porque es una fuente laboral para la gente que trabaja acá", agregó Ramiro García, otro nuevo comprador de las parcelas.

En efecto, en las chacras ayudan todos los integrantes de cada grupo familiar. Algunos se encargan de la atención al público y el cobro, otros arrancan los frutos que asoman entre las plantas, mientras preparan los cultivos de la temporada de invierno.

"En las chacras estamos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Yo soy constructor pero ahora no doy abasto porque estoy todo el día en esto. Trabajo porque quiero cumplir con la gente que nos compra y queremos seguir produciendo, es la única forma de continuar adelante", dijo el horticultor. Y para resaltar lo importante que es la cultura del trabajo para él y sus compatriotas, Felipe contó que él llegó a San Luis hace más de tres décadas con la intención de cambiar el trabajo agrícola que realizaba en Bolivia y ser albañil o camionero. Durante diez años se dedicó a la construcción, pero cuando llegó la noticia del plan Parcelas Hortícolas, "me anoté en las parcelas y me la dieron. Gracias al Gobierno y al esfuerzo nuestro, más los directivos de la escuela, una vez que tomé la tierra, me puse a trabajar. No especulé si el terreno va a ser mío, nunca me interesó eso. Yo solo quiero trabajar", manifestó.