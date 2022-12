El precio de la fruta se incrementó más del 150 por ciento en un año

La inflación genera inconvenientes a la hora de llenar la heladera y la alacena. Se acercan las Fiestas de fin de año y poner algunos de los platos tradicionales sobre la mesa familiar demandará más del doble de dinero que el año pasado. Es que según un relevamiento de precios realizado por El Diario de la República en verdulerías y supermercados de la ciudad, se corroboró que las frutas aumentaron en promedio más del 150%.

Algunas frutas de estación, como el kiwi, la palta, las cerezas, o las frutillas, rondan los $2.000 por kilo, mientras que las clásicas que integran la ensalada, superan los $500 en promedio. Por caso, la banana pasó de $186 el kilo en noviembre de 2021 a los actuales $500. La manzana también sufrió un incremento notable: de $196 por kilo que salía en 2021 pasó a $399.

Los incrementos, además de golpear directamente el bolsillo de los clientes, han generado también cambios en el consumo de las familias. “Antes la gente venía y llevaba por kilo, se armaban ofertas por cantidad. Ahora la gente lleva de a dos o tres unidades por producto. Solo buscan en cantidad lo que es papa y cebolla”, comentó la encargada de una verdulería de avenida España, Romina López.

Otra de las frutas que generalmente se comercializan en verano es el durazno. Este año, las primeras unidades comenzaron a venderse a más de $700 el kilo, casi un 170% más que en noviembre de 2021. “Las cosas suben cada vez que descargamos, no es agradable tener que remarcar; si no lo hacemos perdemos y no podemos reponer la mercadería”, agregó López.

En tan solo 12 meses, el precio de la papa escaló su valor un 316%. En noviembre de 2021, el kilo del tubérculo estaba en $54. Actualmente se consigue en las verdulerías por no menos de $225.

Pero no solo la fruta sube. Alimentos básicos y que están presentes en la mayoría de los platos hogareños como la cebolla y la papa superan los 300 puntos porcentuales de aumento interanual. Es que en noviembre del año pasado el kilo de papa se comercializaba a $54 y hoy no se consigue por menos de $225. El valor de la cebolla se desarrolla por un camino casi idéntico, de los $46 que costaba el kilo hace doce meses, hoy se consigue a $190.

Las estrategias que encaran los consumidores para abaratar costos son variadas. Desde evitar la compra de los productos más caros, hasta asociarse con otras familias para comprar por bolsa y de esa manera reducir los gastos. “El mes pasado compramos una bolsa de papas y una bolsa de cebollas con una vecina, nos dividimos mitad y mitad y ahorramos algo. Pero es un tema, porque hay que contar con un transporte para buscar la mercadería y después ver que la verdura no esté podrida”, detalló Mabel, mientras esperaba para ser atendida en una verdulería de la calle Juan Gilberto Funes.

En los supermercados se verifican las mismas situaciones, pero hay algunos que una vez por semana realizan una rebaja en productos de verdulería. “Yo compro verdura los jueves, que en el supermercado del barrio hacen descuentos del 20%”, comentó Cristina, una vecina del Visitadores Médicos.

Si bien las estadísticas y los registros de precios son útiles para conocer la evolución económica a lo largo del tiempo, en el caso de las frutas y verduras influyen mucho las condiciones climáticas durante el período de producción a la hora de fijar un monto de comercialización.

“Los precios pueden variar de una semana a la otra, depende de las condiciones del clima. Cuando llueve mucho la papa suele subir. Si hace frío o caen heladas tardías, puede también incrementar el valor del durazno o la frutilla”, dijo Ariel, cajero en una verdulería de calle Sucre.

