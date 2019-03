Los equipos de Villa Mercedes, en deuda

La fase inicial del Torneo Regional Federal Amateur quedó sellada el pasado fin de semana y llamativamente Villa Mercedes no tendrá candidatos peleando por el ascenso. Un hecho sin dudas extraño, que puso en tela de juicio la actuación de los cuatro representantes y la cantidad de plazas que hubo a disposición. ¿Hay jugadores en la liga local como para armar tantos planteles competitivos?, es la pregunta que se escuchó y que los entrenadores de los clubes eliminados se animaron a responder.

En los números, Aviador Origone fue el más flojo de todos. En la Zona 1 cosechó apenas un punto en seis presentaciones, finalizando último en la tabla de posiciones. "Cuando decidimos entrar fue para foguear a los chicos del club. Se optó por jugar y no invertir buscando jugadores de afuera. Personalmente hubiera querido un poco más, le hicimos partido a todos los rivales pero no estuvimos a la altura", señaló Cristian Manzur, entrenador, junto a Ricardo Lemme, de "La Franja".

"El tema de las plazas es un problema de los delegados, cuando se votó todos estuvieron de acuerdo. Además de ser entrenador, yo soy dirigente y me hago responsable. Si hay que elegir 3, 4 o 5 cupos y todos levantan la mano, es fácil después salir a criticar", agregó Manzur, que manifestó que para afrontar el "torneo regional hay que traer 3 o 4 jugadores de afuera, y no es que el de Villa Mercedes no esté capacitado, sino que no vive del fútbol y se le complica mucho ir a los entrenamientos".

En esa misma zona animó también Jorge Newbery, que se mantuvo como puntero hasta la penúltima fecha y se despidió ante CAI San Luis (cayó 3-1). El DT Fernando Lunardi, en dupla con Mauro Rosales, analizó la actuación: "Tenemos un equipo joven y la idea fue apostar a ellos, que sumen experiencia. Después se dieron una serie de resultados que nos dejaron con chances, pero no se logró clasificar por culpa nuestra. El partido clave fue frente a Larca de local, que por más que intentamos no pudimos marcar y ellos en la única que tuvieron lo hicieron".

En cuanto al fracaso de los cuatros elencos villamercedinos, Lunardi comentó: "No hay jugadores para cuatro equipos. Uno solo sería lo ideal. En San Luis entraron tres pero tienen la suerte de tener a Estudiantes y a Juventud (en el Federal A) que nutren de jugadores a los demás. Acá te desangrás, no es lo mismo tener a Martín Álvarez, Pedro Sacchi (Origone) y Jonathan Leguiza (San Martín) juntos que cada uno en distintos equipos".

Por otra parte, en la Zona 2, también hubo representación villamercedina, con dos equipos que corrieron la misma suerte. Uno de ellos es Alianza, que levantó nivel en la última parte y ocupó el tercer lugar. "No pasar la primera ronda suena a fracaso, con respecto a lo que esperábamos, que era llegar más lejos. No fue buena la participación, nos habíamos reforzado bien pero por diferentes motivos los chicos se fueron yendo y terminamos desmantelados", expresó Gustavo Lagos, DT de "El Tigre".

Y continuó: "A futuro una o dos plazas sería lo ideal. No hay tantos jugadores en la ciudad, tenés que buscar afuera y económicamente la situación está complicada".

El último técnico en la nómina es Gustavo Roldán, persona a cargo de San Martín, quien a pesar de haber terminado en último lugar —Alianza venció en la 6ª fecha a Victoria— había llegado con chances de avanzar a la definición. "Si analizo el proceso, es exitoso, llegué en junio cuando San Martín luchaba por no descender y nueve meses después jugamos un torneo de ascenso. En cuanto a la participación, sí puede ser un fracaso, teníamos muchas chances de clasificar y las desaprovechamos”, dijo.

Roldán también se refirió al tema que muchos hablan, las plazas del fútbol villamercedino. “Evidentemente, si participara un solo equipo habría más apoyo de los otros clubes, pero tengo otra óptica. El fútbol de Villa Mercedes está creciendo, hay más equipos y está en nosotros y en los dirigentes tener la capacidad para poder estar a la altura. Cuatro es mucho, pero dos o tres estaría bien, sería un ingreso para los jugadores, entrenadores y preparadores físicos".

La Fase Eliminatoria se está armando y Villa Mercedes no tendrá representantes luchando por el ascenso. Será el gran ausente del Torneo Regional Amateur, que dejó bien claro que, a veces, la cantidad no garantiza buenos resultados.

Los técnicos hablaron y la mayoría prefiere uno o dos cupos para el futuro. Habrá que ver qué es lo que se decide en la liga local para el año que viene.