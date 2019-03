"BIFE" en San Luis: lejos de los estereotipos

El dúo que no entiende de géneros trae sus canciones disidentes y pro aborto.

En una biblioteca feminista, un concierto de jazz, un bar tranquilo o en la calle —amalgamada por sus seguidores—, Ivana Colona y Javiera Fortín de "BIFE" se muestran alejados de los estereotipos de género. Sus letras, repletas de ideología y revolución disidente, son una marca del power dúo que llega por primera vez a la capital este sábado. El show que presentarán incluye cumbias, tangos y canciones que buscan poner entre versos lo que muchos no se animan a decir. La cita será en Casa Beta, a las 23:30.

Este viernes pasaron por Villa Mercedes, la ciudad que los recibió el año pasado con cantos, bailes y puños en alto. "Nos encanta visitar nuevos públicos, como también encontrarnos con los que ya conocimos. Aquella noche en Villa Mercedes fue muy gratificante. Es muy lindo saber que podemos tratar con personas que se saben las canciones y sienten lo mismo que nosotros en distintas latitudes", expresó Fortín.

Para el show de hoy, "Ivi" y Javiera mostrarán el último disco de "BIFE" y harán un recorrido por su extenso repertorio. "El concierto será completo con una lista de temas que se vinculan con el folclore electrónico. A Nailé Antune, nuestra telonera, la conocemos hace diez años y coordinamos para volver a vernos en el escenario", agregó Ivana.

La libertad que muestra "BIFE" en sus canciones, que hablan de la violencia de género, el aborto o el amor alejado de lo romántico, se asemeja a las personalidades que los dos músicos encarnan dentro y fuera del escenario, como también al característico público que los acompaña en cada concierto.

"Ellos personifican lo que decimos en las canciones. Son personas con las que nos gusta vincularnos porque coincidimos y entendemos muchas cuestiones de lo estético, lo político, lo ideológico y el sentido de las realidades", contó Javiera.

Aunque el cariño traspasa el escenario, los integrantes de "BIFE" no se encasillan en una sola relación. No son amigos, ni familia, ni compañeros. Para ellos, existe un encuentro diario donde las canciones generan los lazos fraternales. "Es complicado definirnos más allá de lo artístico. Lo de encerrar las relaciones o ponerle un nombre para la comprensión ajena no es lo que preferimos o aconsejamos", explicó Fortín.