Explicaron por qué absolvieron a un padre acusado de abuso

El presidente de la Cámara del Crimen 1 de San Luis, José Luis Flores, dijo este viernes que el tribunal absolvió a un hombre, investigado desde 2012 por presuntos abusos a su hija, porque las pruebas reunidas no alcanzaron a darle la certeza absoluta de su culpabilidad, ya que algunas fundamentaban la sospecha, pero otras la devaluaban. El fallo emitido por el tribunal fue repudiado por la denunciante, la madre de la niña. Y también manifestó su desacuerdo la fiscal de Cámara, Carolina Monte Riso, que recurrirá ante el Superior Tribunal de Justicia.

Por eso, a propuesta de la Dirección de Prensa del Poder Judicial, el magistrado atendió a la prensa para referirse al caso.

El juez de Cámara rebatió los dichos de la denunciante de que el tribunal no tuvo en cuenta los informes de seis peritos en psicología: “No hay seis pericias psicológicas. Lo que hay son testigos psicólogos, como podrían ser las maestras de la escuela a la que asistía la niña, que dieron una opinión absolutamente neutra”, dijo en referencia a estas últimas. “El equipo técnico de la escuela también dijo que no veía nada” indicativo de abusos, agregó.

“Lo que tenemos son opiniones profesionales de los dos extremos, y no es posible dar por cierto, con certeza absoluta, la existencia del hecho a partir de la evidencia psicológica”, afirmó el juez de Cámara.

Él fue el primero en votar en el fallo. Y todos los fundamentos que vertió en la sentencia fueron compartidos por las otras dos integrantes del tribunal, Silvia Aizpeolea y Mónica Ponce de Xacur.

"Algo que me deja suma tranquilidad es que compartí el tribunal con dos juezas, lo que ha generado un debate sumamente enriquecido", pese al cual, dijo, no pudieron llegar a la certeza necesaria para condenar.

Para Flores, ningún postulado de los psicólogos que intervinieron en la causa fue contundente, en uno u otro sentido. “Son posiciones profesionales que han sido consideradas y evaluadas en el contexto de otras producidas en sentido adverso y que han provocado lo que en esta causa ha motivado la absolución”, afirmó.

El presidente de la Cámara explicó por qué, pese a que la niña fue entrevistada en Cámara Gesell en 2012, cuando tenía 4 años, el mes pasado, durante el juicio, fue entrevistada otra vez a través de ese medio dispuesto para recabar el testimonio de menores. Aclaró que la segunda no fue una pericia: “El tribunal evaluó que a la luz del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que impone el deber de escuchar al niño en todo aquello que lo concierne, era conveniente, no para el tribunal, sino para la causa, escuchar, nuevamente, a la niña, con la delicadeza que el asunto merecía”.

“Esa segunda entrevista de Cámara Gesell fue a los efectos de viabilizar el derecho del niño a ser oído. Y la consecuente obligación de todos los que intervenimos en el asunto, de escucharlo”, agregó.

“Fue muy fructífera, participaron todas las partes –abundó–. Se logró ese ambiente donde la niña volvió a ejercer ese derecho constitucional con tranquilidad, sin sufrir. Ese era el límite: no podemos poner un niño a sufrir porque nosotros necesitamos que nos diga alguna cosa”.

Los dibujos de la nena

Consultado sobre los dibujos que la niña ha hecho y están incorporados a la causa, en los que aparecen ella y su padre en situaciones que para algunos psicólogos son de claro contenido sexual, el camarista dijo que ocurrió lo mismo que en cuanto a las otras pruebas reunidas. “En el criterio de algunos psicólogos, y reitero, testigos, no peritos, le otorgan una conclusión de contenido sexual, pero los mismos dibujos, hechos en el Jardín por la niña, no han traducido la misma conclusión para otros profesionales, que no han advertido lo que los otros han manifestado”, sostuvo.

Para el juzgador, el hecho de que en la entrevista en Cámara Gesell la nena no haya mencionado abusos de parte de su padre no es la evitación que justamente es síntoma de que hayan existido. “Se habla de que es como una encriptación psicológica de no querer hablar. No lo ha apreciado así el tribunal. De la misma manera se puede apoyar la conclusión adversa, si se tomaran los criterios de-senvueltos por algunas psicólogas y maestros que fueron testigos”, afirmó.

Reiteró lo que dijeron en la sentencia: la niña, por haber participado junto a su madre en manifestaciones públicas contra el abuso, debería comprender con claridad de qué se trata. Y, por consiguiente, sería previsible que en la entrevista psicológica contara, si ella lo hubiera sufrido. “Lo que queda claro es que la niña tenía mayores posibilidades de decir, tenía un entrenamiento sobre lo que es la situación que la podría haber involucrado, porque ha habido una especie de militancia de la mamá, entiendo yo, y posiblemente de la nena, para saber de qué se trata todo esto”, explicó Flores. “Y en oportunidad de la entrevista, eso es un dato objetivo, está grabado, ella terminó reflejando tal vez el conflicto que podría haber entre los adultos, sus padres, pero de ninguna manera un hecho que pueda ser considerado un abuso”, dijo.