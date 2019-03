Villa Mercedes: colgó la sotana para casarse con un hombre

En marzo del 2017, Pablo García se unió a Oscar Acosta, con quien se dedica a organizar eventos.

La frase que atribuye que el amor te cambia para siempre, es de lo más apropiada en la vida de Pablo García. En él se vuelve real y tangible. El hombre de 42 años sintió el deseo de estar con hombres por casi veinte años, pero en todo ese tiempo escondió sus ganas y sus relaciones fugaces en el placard, y se ordenó como sacerdote. Durante casi diez años ofició las ceremonias religiosas en dos parroquias de Capital Federal pero fue en Villa Mercedes, en el 2016, cuando la idea de colgar la sotana se hizo más fuerte. Y Oscar Acosta, su actual esposo, el motivo que necesitaba para dejar el sacerdocio para siempre. Se casaron en el 2017 y hoy, además de compartir un hogar, trabajan juntos en la organización de eventos.

Nació el 1º de mayo en San Vicente, una localidad bonaerense. Su relación con la religión católica no fue inmediata, sino que empezó en Salta, después que se mudara con sus tías debido al fallecimiento de su mamá. Allí tomó la Comunión y la Confirmación, y a los 21, llegó el llamado espiritual de parte de la Orden de San Agustín. “Un sacerdote de ahí me invitó a un retiro vocacional para ver si quería ser cura. Ese año no entré, me tomé un año más, y en el ‘98 ingresé a la casa de formación, que es como un seminario. Estuve 9 años y uno más en Brasil donde se hace el noviciado, allí no se estudia teología y filosofía, sino que está dedicado más a la espiritualidad, a conocer las raíces de San Agustín”, contó.

Después de estar un año en Montevideo, Uruguay, viajó a Buenos Aires y fue designado a los templos de San Agustín y el de San Martín de Tours. Por aquellos días, tuvo encuentros homosexuales en secreto. No le fue fácil cargar con ello, por eso hace tres años, cuando viajó a la ciudad a cuidar a su padre enfermo (que se había radicado en los '80 por trabajo), el impulso de querer apartarse de la Iglesia Católica empezó a ser mayor.

"Mi papá ya tenía dos by pass y parecía que ya no daba para más. Me quedé una semana acá y en ese momento me contacté vía Facebook con Oscar. Aún no había dejado el sacerdocio, lo estaba pensando, era un momento de reflexión, de crisis por saber si seguía con mi vocación o con esto que estaba sintiendo. En la Orden podés pedir un año de dispensa y pensar qué vas a hacer pero no dije nada, solo sostuve que había razones particulares. Nunca conté a nadie de la Orden que tenía la inclinación homosexual y que había tenido relaciones. Pero después de ese año tenía que decidirme y contarlo", recordó Pablo.

En medio del tire y afloje interno que sentía, García se molestó mucho con los superiores de los Agustinos y publicó una foto con su marido para que se enteraran. Los directivos de España le manifestaron que la manera más directa y fácil para desligarse de los votos y obligaciones como sacerdote era casarse. "Decidimos que en marzo del 2017 sería el civil, así que luego envié el acta y así me desvincularon", explicó.

El amor con Oscar creció y en agosto del año pasado fue la fiesta, súper especial ya que el organizador de eventos debió planificar su propia boda. "Fue una noche soñada con muchos invitados que no conocían la historia. Hicimos un video donde cada uno contó su pasado y así muchos se enteraron que había sido cura", señaló.

Pablo hizo un curso de cocina para poder acompañar a su esposo en el trabajo. Hoy trabajan en un salón sobre la calle Almafuerte y sus eventos son muy conocidos. Aún les queda pendiente la luna de miel en Europa, pero tienen tiempo de sobra para seguir concretando sueños.