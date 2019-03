Estaciones de servicio, en jaque por la caída del consumo

Las estaciones de servicio corren peligro de cierre. José Gianello, presidente de la Cámara de Expendedores de San Luis, señaló que la caída del consumo en los últimos tres meses, en promedio, fue del 21 por ciento. Aseguró que de no mejorar el panorama a mitad de año cinco o seis estarían complicadas. El 1º de abril aumenta el gas, un 13 por ciento, y queda por definir cuánto será la suba del combustible.

Gianello comentó que todas las expendedoras están en la cuerda floja y que, sumado a los impuestos provinciales y nacionales, el sustento se hace cuesta arriba. Además, aclaró que hacen un esfuerzo para mantener el plantel de empleados. "Cada Gobierno quiere recaudar, pero siempre los que estamos en regla y en blanco pagamos los platos rotos", se quejó.

Comentó que al ser presidente de la Cámara de Expendedores tiene trato con la mayoría de los dueños de los locales. "Las quejas son comunes a todos. A algunos se les complica salir de esta situación y las petroleras hacen oídos sordos. Por más que la situación sea difícil, las condiciones son las mismas, pagás y luego retirás el combustible. Sumado a que se cortó la cadena de pago y hoy no queda otra que aguantar. El que no puede no vende", manifestó.

Gianello descartó recibir ayuda por parte del Estado. "Por el momento no lo vemos posible y tampoco la esperamos. De no solucionarse el problema, a mitad de año varias empresas estarán complicadas, al punto de cerrar", resaltó.

Según el presidente de la Cámara, la mayoría de las estaciones de servicio dejaron de recibir tarjetas de crédito. "Se pasaron a la de débito porque la acreditación solo tarda setenta y dos horas, en cambio de la otra forma deben esperar casi treinta y dos días. A esto se le suman los descuentos, las retenciones y el cobro de Ingresos Brutos que nos hacen. Cuando ves el número real, te das cuenta de que no conviene porque en ese lapso de tiempo de cobro, perdiste dinero. La inflación va por encima del valor del combustible", expresó.

El comerciante explicó que la pérdida de consumo en estos casi tres meses es del 9,6 por ciento, y que el 1º de abril se esperan nuevos aumentos de combustible y de gas. "Hasta el momento, sabemos que el gas subirá cerca del 13 por ciento, pero variará de acuerdo al valor de la moneda extranjera del lunes. Mañana (por este miércoles) tenemos una reunión en Buenos Aires para determinar el precio del combustible. Por ahora, no hay nada definido pero la suba es inminente", dijo.

Sobre la posibilidad de utilizar "promociones" como salida a la crisis, Gianello acentuó que tendrían que ponerse de acuerdo con todas las expendedoras para ofrecer una alternativa, pero que las petroleras estatales tienen más ofertas en este sentido. "Las que hoy trabajan con el servicio de transporte están complicadas para cobrar y las que subsistían con el campo ya no lo pueden hacer, porque desde hace dos años que las distribuidoras y las petroleras se las entregan de manera directa y les dan formas de pago, cosa que nosotros no podemos hacer", aseguró y agregó que el producto que les daba un respiro a las estaciones no sale más

Ranking

El diario "La Voz" de Córdoba informó que, de acuerdo a un relevamiento que se realizó en marzo y alcanzó a catorce países de América, el precio de la nafta en Argentina es de 1,6 dólares por litro. El país que le sigue es Paraguay, con 1,8 dólares. Mientras que en Brasil el costo asciende a 1,10 dólares.

Argentina se ubica en el quinto puesto de los países con el combustible más caro de la región. En Chile, el precio del litro de nafta es de 1,19 dólares y Uruguay es el país más caro de la región, de 1,7 dólares.