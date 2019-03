Volvió una referente al volante

A los 37 años, con tres hijos y la misma vehemencia que a los 20, Ianina Zanazzi tuvo un nuevo debut, fue en Paraná por la primera fecha del Top Race.

“La verdad que estoy muy contenta, la categoría me dio una muy buena impresión, el auto me encanta. Me lo planteo como un trabajo de acá a varias carreras, pero me parece un lindo proyecto, un lindo desafío”, señaló Ianina.

Zanazzi es considerada por la prensa especializada como la mejor piloto mujer de los últimos 20 años. Nacida en Munro corrió en Argentina, también lo hizo en el exterior y tuvo muy buenos rendimientos que hicieron que la F1 pose, en su momento, los ojos en ella para tener a una mujer dentro de la categoría.

Dejó el automovilismo por 15 años para abocarse ciento por ciento a su familia. En el 2018 regresó a la actividad y pudo coronarse en la Porsche Cup GT3 de nuestro país y se convirtió en la primera mujer en conseguir un campeonato FIA y la tercera a nivel mundial. A pesar de este título, Ianina tuvo algunas dudas.

“Volví con muchas ganas porque encontré eso que había perdido en estos años. Pero también aparecieron todos los miedos. Cuando dejé lo había hecho en un nivel muy bueno y había quedado ese recuerdo. Tenía miedo de volver y no sentir el auto como en ese momento. O no estar en ese mismo nivel”.

Desde que se subió por primera vez a un karting a los 14 años, Ianina Zanazzi fue abriéndose camino en un mundo dominado por los hombres, a fuerza de trabajo y de talento detrás del volante. Hasta llegó a asombrar a grandes referentes del automovilismo en Europa.

A la hora de hablar de machismo en el automovilismo, la campeona tiene una postura bien definida: "Hay de todo: hombres evolucionados, que toman a la mujer como una más, y otros a los que les molesta. El automovilismo es machista en el sentido de que hay varones que se ponen incómodos si girás más rápido que ellos. Y también se da que estás más expuesta: cuando algún piloto top hace un trompo, se dice que es porque venía a fondo y se pasó de rosca; si lo hago yo, hay quienes piensan: "Que vaya a lavar los platos". Lo que yo sí creo es que el varón tiene una trayectoria muy grande en el automovilismo y eso siempre lo respeté. Nunca me victimicé por ser mujer ni lo usé como excusa. Y eso me implicó trabajar más que otros. Muchas veces se exige igualdad, pero hay pocas mujeres que se entrenen a la par de los pilotos top. No es que por la igualdad de género te van a poner una alfombra roja y hacértela fácil. Todo implica esfuerzo".

Con respecto al entrenamiento que debió realizar para volver, Ianina contó: "Hubo menos de un mes entre la propuesta y la primera carrera. El auto no exige demasiado en lo físico, porque es un modelo muy parecido a los fórmula pero con techo. Son sólo veinte minutos de carrera, más una vuelta. Físicamente, yo estaba entrenada, pero ahora cambié mi rutina a algo más especializado, como el trabajo de los brazos. Y trabajé mucho con el simulador del Centro de Alto Rendimiento del Autódromo de Buenos Aires. Me mandé a hacer un simulador que me está por llegar. Me entreno como si fuera a correr las 24 Horas de Le Mans, ja".

De ahora en más se suman los compromisos, a la continuidad en el Top Race de la mano del Lincoln Group, está la chance intacta de defender el título conseguido la temporada pasada en la Copa Porsche GT3 y la puerta que abrió la misma Ianina de correr en otra categoría competitiva como el Turismo Nacional.

"Es un desafío muy grande para mí ya que busco medirme con muy buenos pilotos y voy sin experiencia con el auto, así que tendremos que tener paciencia para llegar a tener buenos resultados. Agradezco mucho el apoyo de todos, es muy importante", contó Ianina mediante su instagram personal.

