Los lectores de El Diario respaldan el paso que dio "la Bazán"

Para conocer cuál es la opinión de sus lectores en torno a la convivencia mixta en las escuelas y la notoria tendencia que adoptó San Luis, la web de El Diario de la República lanzó una encuesta vinculada a la incorporación de varones a la escuela "Paula Domínguez de Bazán". El respaldo para esa premisa fue contundente, ya que el 80 por ciento ve con buenos ojos la medida, mientras que el 20 por ciento restante se mostró en contra de esa decisión. La participación fue numerosa ya que 2.000 lectores volcaron su opinión y muchos dejaron sus comentarios en la cuenta de Facebook de El Diario.

Laura Medina Fadel remarcó: ¡La vida es mixta! Si pretendemos hacer de cada institución un baluarte en donde se eduque desde las emociones, empatía y tolerancia, pues no se lo puede lograr dejando afuera de la institución a personas de sexo diferente. ¡Bienvenidos los cambios!

Ana Sofía D'Angelo opinó: "No estoy de acuerdo. El principio de su fundación fue para mujeres. Una lástima que se pierdan las tradiciones. Y no me vengan con la discriminación y creación de valores. Si una escuela es mixta o no, nada tiene que ver. Se debe estar revolcando en su tumba Doña Paula", escribió.

Vanesa Laface contó en las redes su experiencia ni bien se radicó en la provincia. "Cuando vine a vivir a San Luis, hace nueve años, no podía creer que aún existieran escuelas de un solo género. En Buenos Aires hace décadas que eso no existen. La educación debe ser mixta, inclusiva y diversa", reflexionó.

Una ex alumna, Edith Leyes, no solo recordó su paso por las aulas del centro educativo, sino que también dejó su parecer sobre el nuevo giro que dio. "Hermosa escuela, cuantos recuerdos vividos allí. Mis mejores años fueron en esa escuela. No me gusta la idea, pero bueno. Habrá que aceptar estas nuevas políticas educativas que no encuentran satisfacción alguna".

Alcira Lucero, otra ex alumna, se mostró feliz por lo ocurrido: "Genial. Hermosa escuela, pasé los mejores años", contó.

Carlos Marcelo Lucero dejó en claro su beneplácito por el cambio que experimentó la escuela. "Las dinámicas sociales cambian. Yo estoy de acuerdo", sostuvo.

La noticia a muchos lectores les generó alegría. Así lo manifestó Cintia Videla: "¡Me parece excelente! ¡Ya era hora de ese cambio! ¡Bienvenido!", remarcó.

El visto bueno fue claro y los lectores lo expresaron sin tapujos y con respeto a las diferencias.