Más de 350 jubilados recibieron sus tablets

La próxima entrega será el miércoles en San Martín. El jueves vuelven al Salón Blanco.

No nos tenemos que dejar vencer por la edad", dijo emocionada Graciela Solís quien, junto a más de 350 jubilados, recibió ayer su tablet que le entregó el gobierno provincial a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este miércoles será el turno de la localidad de San Martín. El jueves, vuelven a Terrazas de 10 a 14.

El Salón Blanco de la Casa de Gobierno fue el punto de encuentro; pasadas las diez de la mañana, llegaron los primeros adultos mayores. Algunos acompañados por sus hijos, nietos y otros solos. Ninguno pudo disimular su felicidad a la hora de recibir el dispositivo tecnológico. "Está perfecto que nos incluyan, estamos en una edad en donde todo nos viene bien. Meternos en el mundo de la tecnología nos mantendrá más activos", expresó Luciana Velázquez, quien en ese momento guardó la tablet adentro de su cartera y comentó que cuando llegue a su casa les iba a pedir ayuda a sus hijos.

Susana Torres, secretaria de Extensión de la Universidad de La Punta (ULP), manifestó que la semana pasada estuvieron en Villa Mercedes y entregaron 700 dispositivos. "El miércoles que viene, la ULP llega con sus iniciativas a la localidad de San Martín. No solo los jubilados recibirán el beneficio, también los chicos de primer y cuarto grado tendrán su computadora. Además, disfrutarán de actividades como el planetario, robótica, ajedrez, entre otras más", destacó.

Precisó que en lo que va de la gestión del gobernador Alberto Rodríguez Saá, han otorgado alrededor de 72 mil tablets a jubilados. También remarcó que en esta oportunidad les tocó a los que todavía no la habían recibido y que se inscribieron a través de la página www.sanluis3punto0.sanluis.gov.ar/AdultosMayores. Expresó que se han registrado seis mil adultos mayores y que todavía hay tiempo de anotarse. "Una vez que se registran, los llaman desde la Autopista de la Información para convocarlos y comunicarles fecha y horario de asistencia", aseguró la funcionaria.

Los únicos requisitos que solicitan a la hora de retirar la tablet es tener el último recibo de sueldo, Documento Nacional de Identidad (DNI) o CIPE y el carnet de PAMI para comprobar que el interesado es pensionado.

"Me llamaron por teléfono y me dijeron que tenía que venir. Estoy muy emocionada", manifestó Juana Pascual, quien dijo que nunca había ido a Terrazas del Portezuelo y quedó impactada por el hermoso paisaje. "Es muy noble que el Gobernador se acuerde de nosotros y nos tenga en cuenta. Ahora voy a poder acceder a libros que antes no podía", dijo con los ojos vidriosos.

Acompañada por su hija, llegó Juan Aguilera y comentó que nunca había usado el dispositivo. "Ahora mis nietos me van a tener que ayudar a usarla. Ellos también ya recibieron sus tablets. No estoy al tanto de la tecnología, pero con un poco de paciencia voy a aprender", dijo el hombre, quien tomó del brazo de su hija, caminaron hasta la puerta y, por lo bajo, ella le explicaba cómo tenía que hacer para prenderla.