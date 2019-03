La crisis también golpea a los estudiantes universitarios

Junto a los jubilados y la clase trabajadora, los estudiantes universitarios son uno de los sectores de la sociedad más golpeados por la dificultosa situación económica que atraviesa el país. En la capital puntana, los alumnos de universidades públicas y privadas buscan ganarle a la crisis para evitar la deserción de sus estudios e hipotecar su futuro en el mediano y largo plazo.

Entre las estrategias de subsistencia cotidiana, los que cursan en la UNSL comenzaron a utilizar con más frecuencia el servicio del Comedor Universitario, que este año registró un 30 por ciento más de comensales, chicos que cursan en las distintas facultades con sede en San Luis. Mientras que los estudiantes de la Universidad Católica de Cuyo (UCC), organizaron protestas para reclamar que la suba en el costo de la matrícula y las cuotas no supere el 30 por ciento.

En la casa de estudios nacional, la apuesta es incentivar a que los jóvenes continúen con su formación y reducir al máximo la posibilidad de que abandonen las carreras, sobre todo en el caso de los ingresantes. Para eso, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario (Saebu), llevó a 900 pesos el monto de las diferentes becas.

"Hubo un aumento en el monto asignado en un 30 por ciento. Pasó de 690 a 900 pesos en todas las categorías de ayuda económica, plan alimentario, cuidados infantiles, transporte interurbano, contraprestación y de las becas Creer. Optamos por dar no tanta cantidad, pero con una suba para que los alumnos puedan cubrir sus necesidades y que no haya tantas deserciones como sucedió el año pasado", explicó el titular de Saebu, Jorge Sosa, quien indicó que en la actualidad el 15 por ciento de la matrícula de la UNSL recibe alguno de esos subsidios.

Asegurarse el acceso a la comida, principal derecho que trastoca una crisis económica, fue la razón que motivó desde el inicio de este ciclo lectivo a que más estudiantes de la UNSL recurran al Comedor Universitario, que ofrece precios muy accesibles. A comienzos de este año el menú completo (entrada, plato principal y fruta, más pan y agua mineralizada), pasó de costar 30 pesos a 35, aunque la demanda creció exponencialmente.

"La tarifa aumentó un 16 por ciento contra un 40 por ciento de inflación registrada entre octubre a marzo, por lo que en términos reales este año el ticket está más barato. Pasamos de tener entre 1.100 y 1.200 comensales al mediodía a unos 1.400 y 750 a la noche. Son cifras históricas que indican que la demanda se triplicó en los últimos seis años", aseguró Sosa, quien atribuyó el fenómeno al encarecimiento en el costo de vida.

Pese a que las materias primas tuvieron un incremento promedio del 30 al 50 por ciento, en la UNSL dicen que priorizan que sus alumnos tengan asegurado el almuerzo y la cena. El beneficio es financiado con el aporte de los trabajadores docentes y no docentes de la casa de estudios, quienes ceden voluntariamente el 1 por ciento de sus salarios.



Una UNSL más flexible

A pedido de los propios alumnos a través de las agrupaciones estudiantiles, el Consejo Superior de la UNSL resolvió extender el plazo de las regularidades de los estudiantes, como también para que realicen la inscripción anual y cuatrimestral.

Para las materias que vencían en marzo habrá tiempo de rendirlas hasta las últimas mesas de agosto, casi un mes después del regreso de las vacaciones de invierno; mientras que el término para anotarse en el cursado de nuevas asignaturas vencerá el 31 de mayo.

La acción del máximo cuerpo de decisión universitaria de avalar el pedido de los estudiantes, fue por la reactivación de los paros en el inicio del año de los docentes. El sector le reclama al gobierno nacional una actualización salarial de hasta un 50 por ciento, lo que hace prever que las medidas de fuerza persistirán durante el primer cuatrimestre, ya que la gestión de Macri ofreció apenas el 7 por ciento en la apertura de las paritarias.

Además de la preocupación por las cuestiones académicas, el pedido también involucra una porción de jóvenes que perciben una asignación por estudios otorgada por la Nación, como son las becas Progresar y Pronafe (Programa Nacional de Formación en Enfermería). Afirman que en la UNSL hay casi medio centenar de beneficiarios.

"Si los estudiantes incrementan sus posibilidades de retener las becas a través de una mesa de examen, creo que no tiene mucha discusión porque le damos la posibilidad de que modifiquen su futuro inmediato. Me parece que no estamos lesionando ningún interés ni situación particular compleja", dijo el rector de la UNSL, Félix Nieto Quintas, durante la primera sesión ordinaria del Consejo Superior de este año realizada la semana pasada y en la que sus integrantes aprobaron por unanimidad extender los plazos de inscripción y para rendir las materias.