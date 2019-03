A puro color: terminó el Encuentro de Muralistas y Grafiteros

Los más de treinta pintores que participaron del encuentro de muralistas y grafiteros no solo mancharon sus manos de color al intervenir las paredes de San Luis, sino que también se empaparon de nuevas amistades y contactos de colegas de diferentes provincias y países. La reunión comenzó el martes y hasta ayer llenó de vida el corredor vial, Terrazas del Portezuelo y la rotonda que une la avenida "Eva Perón" y la Autopista de las Serranías Puntanas.

San Luis tuvo representantes de la capital, Villa Mercedes, Villa de Merlo y La Punta. También hubo artistas de Buenos Aires, Tucumán, Chile, España y Ecuador. El primer día los pintores pusieron manos a la obra y comenzaron con los detalles de cada mural.

Ubicados en diferentes espacios, cómodos y con los materiales necesarios para trabajar libremente, los artistas dibujaron lo que días antes habían presentado en forma de boceto. Mientras que unos se tomaron todo el tiempo para culminar, otros lograron terminar de pintar en menos de tres jornadas.

Las expresiones artísticas, que fueron del abstracto, al figurativo, al cubismo y a obras dípticas, ya están en los sitios callejeros para que los puntanos y viajeros puedan apreciarlas a su paso. Los dibujantes utilizaron materiales como el látex, la pintura sintética y aerosoles.

"Creemos que es muy diferente ver una pared colorida a ver una pared gris cemento. Transmite otra sensación y los que participaron del encuentro nos dejaron obras gigantes a cielo abierto para disfrutar con la comunidad. Queremos que el arte sea reconocido en nuestra provincia y que los puntanos logren valorarlo", expresó Rocío Agüero, jefa del Programa Pinta San Luis y organizadora del encuentro.

Mientras que muchos eligieron los paisajes serranos de la provincia para plasmar en las grandes paredes, con la flora y fauna o las sierras de fondo, otros decidieron darle importancia al cuerpo humano o a los seres fantásticos. Desnudos embellecidos con flores, rostros alegres o tristes y un corazón gigante rodeado de vegetación se distinguieron en los espacios públicos.

"En Terrazas se realizaron dos murales y otras dos obras gigantes partieron para el hospital central, que aún está en construcción", agregó Rocío quien destacó que el viernes los artistas tuvieron un brindis con el gobernador Alberto Rodriguez Saá, quien instó a los trabajadores a seguir trabajando.

"Quedamos muy contentos y conformes por la cantidad de artistas que participaron. Gracias a ellos descubrimos el talento que hay, no solo en la provincia, sino en diferentes puntos del país. Teníamos muchas expectativas y logramos cumplirlas", dijo la funcionaria. "Ahora que sabemos que funcionó con total éxito nos impulsa a seguir por más", agregó. No solo los colores y la profesionalidad de los pintores quedó plasmada en los muros de la ciudad. En los días de encuentro se notó la calidez de los protagonistas y el apoyo que tuvieron desde las primeras horas.

"Durante los cinco días que tuvieron para desarrollar sus obras, tratamos de que el contacto con ellos no se pierda. Junto con todo el equipo que trabaja en el programa estuvimos atentos a sus necesidades, que los elementos de trabajo no falten o simplemente estar en contacto, yendo a las zonas de los murales para conocerlos en profundidad, no como artistas, sino también como personas", dijo Rocío.