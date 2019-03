Las heroínas Marvel acumulan el 10% de pantalla en la primera década

Marvel Studios está de festejo porque produjo 20 películas de superhéroes en los primeros diez años de vida. Curiosamente fue Iron-Man, un personaje poco conocido para los no fanáticos el que abrió esta etapa de grandeza. Unos cuantos Oscar después, taquillas que rompieron las predicciones y un Universo Cinematográfico (MCU) que superó a Star Wars como la franquicia más grande de la historia. Pero no todo es color de rosa. Las mujeres no tuvieron mucha cabida en esta aventura. Al menos, teniendo en cuenta el espacio brindado a los varones. Pero el movimiento feminista hace pensar que estos registros van a quedar atrás y ya las mujeres como Capitana Marvel y Viuda Negra serán las encargadas del inicio de esta nueva era.

La siguiente fase indica que la "fatiga de superhéroes" está lejos de ser un hecho y ya comenzó el cambio de roles. A lo largo de estas 20 películas, Marvel sigue en deuda por unas minorías que tampoco fueron representadas. Una sola película fue protagonizada por un personaje de color y ningún personaje visible LGBTQ está abierto en este universo.

Es de honor recalcar que el MCU presentó a las mujeres en roles grandes y pequeños. Sin embargo, ninguna de ellas fue titular en la liga de Vengadores y se conformaron con un papel secundario. Hasta ahora.

Después de sumar todos los datos sobre el tiempo de pantalla del MCU, según la web especializada IMDb, surgió una discrepancia tristemente predecible en el tiempo de pantalla en la dicotomía masculino/femenino.

Los principales héroes masculinos (los Vengadores, Guardianes de la Galaxia, Spider-Man y Nick Fury) acumularon un poco más de 29 horas de tiempo de pantalla en la primera década del MCU, mientras que los principales héroes femeninos (Viuda Negra, Bruja Escarlata, Avispa, Gamora y la antihéroe, Nébula) representa un miserable registro de cuatro horas y media. Eso significa que desde “Iron Man” hasta “Hombre Hormiga y Avispa”, los protagonistas femeninos representan un poco más del 10% de las aproximadamente 40 horas de filme, en comparación con más del 50% de los potenciales masculinos.

Por ejemplo, la Viuda Negra de Scarlett Johansson es el más longevo y popular de las mujeres. El personaje participó en siete películas hasta el momento, la mayor exposición de uno femenino. Sin embargo, El Hombre Hormiga apareció solo en tres y ya tuvo más tiempo de pantalla en total. Incluso, las seis presentaciones de Bruce Banner (Hulk) le ganan por 19 minutos a la espía Natasha Romanoff.

Peor aún es la Avispa que su nombre estuvo en una película de la saga y solo recibió 35 minutos en pantalla contra los 42 de El Hombre Hormiga en la secuela del personaje. Siete minutos parece poco pero con una exposición tan grande, esa teoría cae como un castillo de naipes.

Que no haya demasiadas mujeres heroínas como hombres es un simple hecho matemático rebatible.

Maria Hill, Mantis, The Ancient One, Peggy Carter y Valkiria, junto con villanas como Hela, son algunos de los exponentes que podrían mencionarse. Es solo una cuestión de voluntad darle más presencia en la franquicia más importante de todos los tiempos.

Sin embargo, hay una excepción interesante. En “Vengadores: Infinity War”, Thanos domina el tiempo total de pantalla con 31 minutos, el primer villano en hacerlo en la MCU. ¿Quién le sigue en el conteo? Justamente su hija favorita, Gamora, con 20 minutos. Ahora, si se tiene en cuenta que la razón de la aparición es funcional a la trama, pierde pisada el debate de este lugar a las mujeres. Si el villano no tiraba al pozo a su descendiente, el argumento se estancaba.

No es de mal pensado sentir que para que un personaje femenino tenga espacio, debe ser por una razón específica ante el caos del mundo. Su dignidad frente a la cámara debe probarse y ganarse de una manera que no parece ser tan cierta para los hombres.

Pero este déficit parece cambiar, en principio, con el anuncio de la película en solitario de la Viuda Negra.

Capitana Marvel debutó en el cine este jueves con una película en solitario. La trama parece indicar que este personaje es el que salvará las papas de los Vengadores. Solo el tiempo demostrará si la compañía cinematográfica le dará apoyo en los próximos diez años. Menuda tarea para Brie Larson, quien encarna al personaje.