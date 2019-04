En Palmira, muchos conocían el relato sobre los abusos

Carina Adriana Pessi Carabajar, una peluquera de Palmira, Mendoza, declaró ayer ante el tribunal que juzga a Di Marco. Dijo que unos días después de la muerte de Florencia, la maestra Adriana Ramírez fue a su peluquería a hacerse unos arreglos en el pelo. Y que fue esa la oportunidad que aprovechó para preguntarle por “lo de Florencia”.

“Me contó que la nena había dicho que el padrastro la acariciaba. Con mi marido, que estaba junto conmigo, le preguntamos si desde la escuela no habían podido hacer nada y ella dijo que no la avalaban”, concluyó.

La hermana de Carina Pessi Carabajar, Lara Daniela Pessi, también compareció ayer. Contó que ella habló con Adriana Ramírez, la maestra de su hija Sofía y de Florencia Di Marco. Y recordó que a su hermana, peluquera y vecina de Ramírez, la docente le había contado que había citado una vez a los padres de Florencia.

La maestra “dijo que citó a Carina y a Lucas para decirles que Florencia le había dicho que él le acariciaba todo el cuerpo y le decía que era bonita. Pero Carina le había contestado que la nena mentía”, afirmó Lara.

Ella y Mariel Romero García, mamás de otra compañera de la escuela de Florencia, dieron detalles, ante el tribunal, de la relación de la niña con sus hijas.

"La notaba rara"

Ambas contaron que Florencia en varias oportunidades fue a sus casas a hacer tareas o a jugar. Lara Pessi, mamá de Sofía, dijo que su hija era amiga de la niña desde cuarto grado en la escuela Florentino Ameghino de Palmira, departamento de San Martín, Mendoza. “Siempre iba a mi casa. La notaba rara, no muy segura, le preguntaba si le pasaba algo y me decía que no, que estaba bien”, dijo la mujer.

También contó que había notado que Florencia no tenía el mismo comportamiento que su hija pero que nunca le expresó nada. “Físicamente se veía mucho más desarrollada que mi hija. Era muy tímida. No hablaba mucho, solamente la escuchaba hablar con Sofía”, detalló.

Dijo que Florencia vivía a unos cinco kilómetros de su casa y que siempre era Gómez quien la llevaba y la iba a buscar. “A veces se iba conmigo a la salida de la escuela”, resaltó.

Señaló que con Di Marco no tenía ningún tipo de trato. “Florencia se quedó a dormir en mi casa un viernes”, recordó. En una declaración anterior la mujer había dicho que esa noche el teléfono de Florencia le sonaba constantemente. Y que la niña estaba “sobresaltada”. Los jueces se lo recordaron y la mujer lo confirmó.

Pessi también dijo que Sofía iba a la casa de Florencia. “Me contaba que hacían las tareas y que jugaban. Pero era más lo que Florencia iba a mi casa que mi hija a la suya”, expresó.

“Lucas estaba muy violento”

Luego declaró Mariel Romero García, mamá de Carla, otra de las compañeras y amigas de Florencia con la que la niña se juntaba. “A Flor le gustaba mucho quedarse con Carla. Al último tiempo se notaba distante. Se instalaba en la pieza con mi hija”, dijo la mujer.

La testigo indicó que Florencia siempre se quedaba no más de una hora en su casa, hasta que Gómez y Di Marco pasaban por ella.

Dijo que mantuvo contacto con Di Marco aún cuando ya estaban viviendo en San Luis. “En la última charla que tuve con Carina, en enero, por Messenger, ella me dijo que se iba a volver a Mendoza. Que Lucas le pegaba. Dijo que él estaba muy violento y que le tiraba las cosas”, contó.

“¿Por qué no se volvió? Dijo que había conseguido escuela”, opinó. Y agregó: “Mi hija estuvo y está muy mal por lo que pasó”.

Contó que fue al velorio de Florencia. Y que allí mantuvo una conversación con Di Marco. “Me dijo que se lamentaba porque no sabía que tenía una bestia al lado. Dijo que él tenía somníferos en el auto y que creía que le ponía a la pizza en la noche porque les daba mucho sueño. Que los chicos iban dormidos a la escuela”, aseguró.

Recordó que en esa misma charla Di Marco le contó que Florencia una vez se despertó asustada y gritando. “Dijo que Lucas estaba al lado de ella y él le dijo que había tenido un sueño. Florencia tenía un rasguño y él le dijo que era por el mismo sueño”, expresó.

Para ella su prioridad era el bienestar de su hija Sofía, que estaba muy mal emocionalmente. “Me puse en el lado de mamá y creo que uno se da cuenta que algo le pasa a un hijo. No entiendo cómo ella no se va a dar cuenta. Mi hija es muy confidente conmigo, me hubiese contado si Florencia le dijo algo. Flor me decía mami. La queríamos como una hija más en mi casa. Hemos compartido vacaciones, cumpleaños”, dijo angustiada Mariel.

También declaró ayer José Loreto Montesdioca, un médico de Mendoza que le realizó un control de niño sano a Florencia un año antes de su asesinato. Su paso por la sala de juicio oral fue muy corto. El profesional reconoció su firma en el expediente donde figuraba la prueba del control que le había realizado a la niña.

Dijo que le era difícil recordarla dado que atiende al menos unos diez turnos por día. Leyó ante el tribunal que ese control estaba asentado con fecha 18 de marzo de 2016.

En ese registro no figuraba si el médico le había realizado un control genital a Florencia. Dijo que muchas veces las pacientes se sienten incómodas o pudorosas, por lo que él les recomendaba que solicitaran un turno, dentro del mismo centro de salud, con una ginecóloga.

Señaló que a esas recomendaciones o sugerencias por lo general las hacía de manera verbal y no escrita, dado que en el mismo centro dan los turnos para los demás especialistas.