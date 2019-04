El pescado aumentó un 15% en la previa de Semana Santa

El kilo de merluza pasó a costar 265 pesos. A fines de marzo, el incremento fue de hasta el 30%. Esperan nuevos aumentos en los próximos días.

En la previa de Semana Santa, el pescado aumentó un 15 por ciento. Así lo confirmaron los trabajadores de dos pescaderías de la ciudad de San Luis, que no descartan otro incremento en los próximos días. Aseguran que se debe a los altos costos de electricidad, combustible y a la exportación que hace nuestro país.



Favio Pérez, propietario de la pescadería "El Vasco", comentó que el incremento no le sorprendió, ya que es común en esta época del año. "A fines de marzo tuvimos una suba del 30 por ciento, ahora un 15 y la semana que viene otro más", manifestó Pérez, quien agregó que en parte absorben los costos para vender. "Lamentablemente, por los gastos que tenemos, tampoco podemos bajarlos tanto y tenemos que trasladarlos al público, igual la gente ya está acostumbrada", destacó.



Precisó que ante este panorama tuvo que disminuir el pedido de mercadería, sobre todo los "premium", como el salmón rosado que alcanza los 850 pesos. En cambio, el kilo de merluza, por ejemplo, cuesta 265. "Los elegidos por los clientes siempre son los más económicos, como el kilo de hamburguesas, que ronda entre los 190 y 250 pesos o el kilo de milanesas, que está en 275 pesos", detalló el dueño del comercio.



Pérez aseguró que la respuesta de los proveedores es siempre la misma. "Ellos dicen que los frigoríficos con los que trabajan en Mar del Plata les aumentan. A eso hay que sumarle el traslado, logística y combustible, todo influye para que el producto final tenga subas", contó



María Lucero, una clienta de "El Vasco", expresó que para no llevarse una sorpresa aprovechó a comprar en cantidad. "Llevo lo necesario para preparar los platos de Cuaresma y los friso, no me hago más problema", dijo la mujer, mientras tomó dos bolsas repletas de productos.



Algo no muy distinto sucede en "Atlántida", su dueño, Guillermo Martínez, manifestó que el último aumento fue del 15 por ciento y que resultó ser menos de lo esperado. "Las razones para la suba son varias. Todo se mueve a precio dólar y eso hace que no se mantengan los costos. En Mar del Plata piden cualquier barbaridad por la mercadería", resaltó. Además, agregó que Argentina exporta en grandes cantidades como sucede con la carne. "Acá, el consumo se cae pero abastecen a otros países. Es de no creer", añadió.



Aseguró que los clientes consultan los precios constantemente y luego deciden dónde le conviene comprar. "A partir de esta última suba, decidimos congelar los precios. Nos abastecimos de mercadería, lo único que puede suceder es que se nos termine el fresco y tengamos que ofrecer los congelados", aseguró el dueño de la pescadería.



En "Atlantida" se pueden encontrar medallones rellenos de merluza y saborizados con tomate, queso, espinaca, roquefort y brócoli, el kilo ronda los 200 pesos. Asimismo, el kilo de merluza sale 250; las milanesas, 325; y el pollo de mar o lomo de atún, 275 pesos. Los que tengan ganas de invertir unos pesos más y darse un buen gusto podrán comprar salmón rosado a 700 pesos. También hay ofertas si se lleva por kilo y medio.



"No podemos trasladar el incremento a los productos porque sería inalcanzable. Tratamos de ponernos en el lugar de los clientes y por eso hacemos un esfuerzo. De esta manera, todos quedamos contentos", manifestó Martínez.



En la "Botica del Mar", los productos también han sufrido incrementos. En la pizarra exhiben la mayoría de los valores. El kilo de merluza cuesta 268 pesos, mientras que el lomo de atún está en 279 pesos. El salmón rosado es lo más caro y ronda los 935 pesos.