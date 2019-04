"Juana y Pascual" llegan a las escuelas en versión manual

Si bien "Juana y Pascual" ya visitaban las escuelas de la Provincia en formato revista, desde este año arribarán en versión manual para los alumnos que cursen cuarto grado. El miércoles a las 11 fue la presentación del texto en el Arena de La Pedrera y los primeros en tenerlo fueron los chicos de las escuelas Nº 106 "Tomás Ferrari", la bilingüe y digital "Mahatma Gandhi", la EPA Nº 10 "Maestro escultor Vicente Lucero", la 445 "Rio Quinto" y de las generativas "Jorge Newbery", Alberdi Club" y "Gen Z", la primaria del parque. Desde la semana que viene, el nuevo material será repartido en todos los establecimientos de la Provincia.

El libro introduce los elementos que componen la cultura sanluiseña y abarca las áreas curriculares Ciencias Sociales, Naturales, Matemática y Formación Ética.

"Vimos que era importante para las escuelas que contaran con un recurso que hablara de San Luis porque no hay tanto material y, además, adaptado a los chicos. Van a encontrar personajes, escritores y escritoras, flora, fauna, ejercicios de matemáticas, mucho de tecnología porque la Provincia tiene un fuerte eje en su uso, ciudadanía con formación ética que es un espacio curricular del nivel primario. Está bastante enfocado en sociales porque "Juana y Pascual" hablan de los chicos y la sociedad puntana", describió la ministra de Educación, Paulina Calderón.

Consta de poco más de 200 páginas y fue trabajado por tres profesores a los que les llevó más de un año terminarlo.

En lo que queda de abril y el próximo mes, la cartera repartirá los manuales en las localidades del interior mientras que a las ciudades más grandes desembarcará junto con la revista de los personajes infantiles.

Además, Calderón reveló que el manual "estará online y los chicos podrán interactuar con los distintos capítulos, incluso el docente podrá utilizarlo de manera virtual. Esto es interesante porque es un proyecto de múltiples plataformas, no tiene un solo formato editable, sino que es un juego, son dibujos, está la web. También le entregamos una versión con trivia con cartas y preguntas sobre San Luis a las escuelas", detalló.

Unos 240 nenes de la EPA Nº 10 salieron con su texto bajo el brazo. Para el director Jorge Rozale, la iniciativa es "histórica". Y agregó: "No tengo memoria que en la Provincia se haya gestado un manual propio, es el primero y me parece muy beneficioso porque tal vez no había tanto material para que los chicos conozcan el lugar donde viven, que es fundamental saber del clima, la población, sobre todo para esta edad. Ojalá se siguiera incursionando con otros textos para otros grados o incluso el secundario".

Franca Tessi, la coordinadora de las instituciones que funcionan en La Pedrera, comentó que trabajan muchos contenidos a partir de los personajes puntanos. "Es una adaptación a lo local de nuestra historia y cultura que antes de 'Juana y Pascual' no existía, y eso es un poco a lo que aspira la educación. Es una buena adaptación, muy didáctica y pedagógica, los contenidos de la revista, los juegos, las leyendas, celebramos la iniciativa porque es súper interesante e importante que los chicos lo conozcan", sostuvo.

También la directora de la Gandhi, María Elena Gurruchaga, tuvo elogios. "Nos hacía falta un libro que tuviera una compilación de todo lo que hace a la identidad cultural, la geografía. Esto viene a cumplir y cubrir una necesidad que teníamos como sanluiseños. Estamos muy felices de tener un producto que refleje nuestro acervo cultural, que cubre todas las áreas y está actualizado con imágenes, que es interactivo. El material va a permitir que las clases sean más interactivas y versátiles y que los chicos puedan vivenciar nuestra historia", remarcó.