San Juan: una niña de 11 años afronta un embarazo por violación y se encuentra internada

Una niña de 11 años fue internada en el hospital de Rawson, de la ciudad de San Juan tras manifestar un malestar en la escuela, lo que finalmente reveló que estaba embarazada.

La menor, que cursa la semana 19 de gestación, manifestó que el embarazo era producto de la violación perpetrada por su padrastro.

El hombre, según las fuentes judiciales, quedó detenido por abuso sexual, mientras la madre de la menor fue demorado y era investigada por posible encubrimiento.

La victima declarará mañana ante la Justicia, junto a su hermana, de 5 años, a través del sistema de Cámara Gesell.

La fiscal Claudia Salica explicó que "la denuncia se recibió en el centro ANIVI (Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas) y luego comenzó la investigación penal para tratar de establecer los hechos".

Discusión

En el hospital de Rawson, donde está internada la pequeña han comenzado a circular versiones contradictorias acerca de lo avanzado del embarazo. El primer informe médico habla de unos 3 meses de gestación, sin embargo, organizaciones “celestes” sostienen que el período de gestación cursa entre 19 y 20 semanas, y que por lo tanto es “peligroso” el aborto para su salud.

La interrupción legal del embarazo en caso de violación es un derecho vigente desde 1921, ratificado por la Corte Suprema por el fallo FAL. Cuando se le consultó al fiscal Daniel Galvani si correspondía un aborto no punible contestó: “No es un tema que me corresponda hablar a mí ni a la Justicia porque no es un tema justiciable”.

"Las niñas no están en condiciones de ser madre, ni su cabeza ni su cuerpo están preparados. El procedimiento de interrupción legal del embarazo (ILE) se tiene que cumplir. Se necesita educación sexual integral para todas las niñas y niños del país", sostuvó Salica.