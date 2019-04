“Hay que encontrar un equilibrio entre lo moderno y lo que funcionó”

Basta mencionar a “La Champions Liga” que gira por el país sin Hernán, para que el cantante entre en estado de irritación, peligroso si se tiene en cuenta que fue un rústico volante central de las inferiores de Vélez Sarsfield, muy ligado a la marca, que no tenía empacho en pegar una patada de más y que vio más tarjetas rojas que amarillas. Cuando el compositor se entera por “Cooltura” que la banda que se llama como la suya pero no es la suya estuvo hace poco en San Luis siente una nueva desazón.

“Esa es una banda trucha, de unos vivos que se juntaron para hacer mis canciones en una agrupación paralela que no tiene vergüenza. Este país es tan grande que aprovechan para ir al interior y me resulta difícil comunicar que son falsos, que no voy yo. La gente conoce mis canciones y como ellos las hacen, se confunde”, explicó el cantante que recordó que estuvo en Villa Mercedes hace algunos años. “Me gustaría volver porque la pasé muy bien. Además en las redes sociales me están escribiendo mucho para que regrese”.

Podría ser que el retorno comience a partir de “¿Dónde estás?”, la canción que Fer Vázquez, el cantante de Rombai, le regaló a Hernán para que la interprete. “Me dijo que tenía un tema que le parecía que iba a ir bien con mi onda y me lo pasó. A mí me gustó de inmediato”, recuerda ahora Hernán, el líder verdadero de “La Champions Liga”.

La difusión del tema está acompañada de un logrado video que tiene un guión escrito por Hernán y con el que se quiso alejar del lugar común de chicas bailando con poca ropa. El clip relata una historia de amor con final trágico y le costó a Hernán algunas horas de trabajo actoral. “El objetivo con el video está logrado”, dijo satisfecho el cantante. Una de las cosas más difíciles de representar en el video fue el momento de la muerte del personaje de Hernán en un accidente automovilístico. “Fue algo muy loco porque parece fácil estar en esa situación pero no lo es. Además, fue todo tan real que cuando hicimos la escena con la actriz, ella estaba llorando de verdad”, sostuvo Hernán, quien dijo que antes de mostrarles el video a sus padres les adelantó que las imágenes que verían no serían del todo gratas.

Antes de convertirse en el fenómeno musical que es hoy, Hernán tuvo una carrera como futbolista, aunque finalmente, empujado por su padre, fanático de la música clásica, se dedicó a la cumbia. “Cuando grabé mis primeras canciones se las pasé por Bluetooth a mis compañeros de equipo”.

Al notar que los otros futbolistas aprobaban las melodías, Hernán empezó a ilusionarse con que algún día sus canciones se canten en la cancha. “Dime si eres feliz”, un tema que empezó a tocar en sus shows hace un par de años, fue cantada por la hinchada de San Lorenzo; después la tomó la de Rosario Central y un día que Hernán fue a la cancha a ver a su querido Vélez, la gente de su equipo comenzó a corearla. En ese momento sintió que un sueño estaba cumplido.

La vida en las inferiores de Vélez fue compartida por Hernán con algunos chicos que llegaron a la Primera. Gino Peruzzi, actualmente en San Lorenzo y con breve paso por la Selección nacional, le ganó el puesto de marcador central, y con Ezequiel Rescaldani, quien se salvó del descenso con Patronato en la temporada pasada, compartieron equipo.

Ahora, Hernán ve a su Vélez con buenas expectativas. “Muchos nos daban por descendidos al inicio del torneo, pero terminamos más arriba de lo que pensaban. Al equipo le falta un poco de madurez, eso pasa porque hay muchos pibes de las inferiores”, dijo el fanático del fútbol inglés que quiere que Manchester City o Liverpool ganen el torneo europeo del que se valió para bautizar a su banda.

¿Cumbia o pop?

El cantante asegura que no le gusta clasificarse en un género determinado y por eso cuando escucha música prefiere ir un poco más allá de la cumbia pop que tanto rédito le dio. “Veo que ahora se consume mucho reggaetón y trap. Yo los escucho y me gusta mucho lo que hacen las nuevas generaciones”, sostuvo Hernán, quien más allá de los “momentos generacionales” a los que atribuye la aparición de esos géneros, escucha con frecuencia a Abel Pintos.

Además de la difusión de “¿Dónde estás?”, este año será para el autor muy intenso, según él mismo le dijo a “Cooltura”. “Tengo una banda muy buena y quiero aprovecharla para cumplir un viejo objetivo: grabar un disco nuevo, pero con temas míos regrabados”, anunció.

Para aquellos que quieran escuchar canciones nuevas, la modalidad que tiene pensado implementar Hernán consiste en presentar canciones sueltas cada tanto. “La gente ahora consume canciones, no discos; pero yo quiero seguir haciendo álbumes”.

La actualización en los formatos es parte del desvelo que tiene el cantante en su carrera y cree que es la manera de mantenerse con vida en una escena musical cada vez más variada. “Hay que encontrar –dice Hernán- un equilibrio entre lo moderno y lo que funcionó en la carrera de cada uno”.