Encontraron muerto al “Huevo” Toresani

Fue hallado sin vida en el predio de la Liga Santafesina de Fútbol, donde se alojaba. El ex jugador de River y Boca estaba sin trabajo y atravesaba una mala situación económica.

El ex futbolista de River y Boca Julio César "Huevo" Toresani fue encontrado muerto esta mañana en el predio de la Liga de Santa Fe, en el que vivía ante su mala situación económica e inmerso en una profunda depresión.

Por el momento no se habían determinado las causas del fallecimiento, aunque informaciones extraoficiales indicaban que el ex deportista de 51 años se habría quitado la vida ahorcándose.

Además de River y Boca, Toresani, durante su extensa carrera, había jugado en Colón, Unión e Independiente, entre otros equipos del fútbol argentino y otras ligas sudamericanas.

Toresani atravesaba un grave cuadro de depresión y hace unos días había sido ingresado en el Hospital "Cullén", por un cuadro de intoxicación al mezclar pastillas con alcohol.

Quienes estuvieron cerca del "Huevo" en estos últimos meses, cuentan que tenía dificultades laborales y también problemas familiares, como la separación de su mujer, que lo había denunciado por violencia de género.

Esas circunstancias obligaron al ex volante a tener que vivir de prestado en el hotel de la Liga Santafesina de Fútbol donde fue hallado sin vida este lunes.

Además, hace 6 años le había dado pelea y superado a un cáncer en los ganglios linfáticos, donde admitió que pensó "que la vida se iba a terminar a los 45 años", en una entrevista con el diario Olé.

"Me aferré a mi familia y a Dios. Soy muy creyente y recé mucho. Dios es grande y existe. Estaba en sus manos y en las del médico", agregó.

Su última experiencia como entrenador fue muy corta, en Rampla Juniors de Uruguay, donde se peleó a golpes de puño con su presidente, lo que lo llevó a vivir de prestado en una oficina acondicionada de la Liga Santafesina de Fútbol.

En febrero pasado, Toresani fue desvinculado como director técnico del equipo uruguayo Rampla Juniors por "situaciones estrictamente extradeportivas".

Toresani, que había firmado con Rampla en noviembre, dirigió al plantel ‘Picapiedra’ en apenas dos partidos, correspondientes a las primeras dos fechas del torneo Apertura uruguayo, que terminaron en derrota para su equipo.

Sin embargo, el club aclaró en un comunicado compartido en Twitter que la "drástica decisión" tomada obedece a "diferentes situaciones estrictamente extradeportivas que hacen imposible la continuidad" del argentino.

Según había retratado la prensa local, Toresani tuvo una fuerte discusión con el presidente de Rampla, Ignacio Durán, a quien habría desafiado a pelear, lo que derivó en su despido por parte de la comisión directiva.

Ante ese despido, Toresani regresó a Santa Fe y, según explicó Axel Menor, presidente de la Liga Santafesina, estaba "muy desanimado".

"Le acondicionamos una oficina para que pueda vivir ahí y se sienta cómodo. Lo visitaban muchos amigos pero a él le dolía mucho no tener trabajo. Lo encontró muerto el muchacho que se levanta bien temprano. Tengo una consternación que no sé cómo me sale la voz", contó en declaraciones al portal ‘Aires de Santa Fe’.

Por su parte, el uruguayo Marcelo Saralegui, ex compañero del "Huevo" en Colón, también se refirió al lamentable desenlace: "Es una noticia tristísima para la familia y la gente sabalera. No estaba pasando por un buen momento nuestro querido Huevo. Pero no pensé que iba a tomar esta decisión", expresó.

Saralegui también recordó cómo era Toresani como compañero: "Iba a todas las pelotas, nunca aflojaba, de temperamento calentón, pero gran compañero en el vestuario", añadió.

Por último, otro ex compañero como Eduardo Magnin, en este caso en Unión, calificó como "increíble" la situación que desembocó en el presunto suicidio. "Es una situación increíble. Recién pensaba como una persona con la personalidad que tuvo Julio llegó a tomar una decisión así. Es tristísimo", insistió.

"Llegué en 1989 a Unión y jamás tuvo un problema con Julio, a pesar de que los dos tenemos personalidades muy fuertes. Siempre fue muy solidario conmigo. El Huevo vivía como jugaba, siempre tuvo una personalidad muy intensa. Me cuesta recordarlo en una situación de calma", recordó Magnin.