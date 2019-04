Trasplantaron a la docente que esperaba el hígado, resta esperar que su cuerpo lo acepte

Alejandra Dellafazia fue intervenida este martes a las 3 de la madrugada y salió a las 11. Según su hija, Dalma Alonso, permanecerá sedada por 48 horas.

Alejandra Dellafazia es la mayor de 9 hermanos. Su única hija, Dalma Alonso, y su esposo Gerardo, la acompañan cada segundo en el hospital Italiano de Buenos Aires. Ellos son los encargados de dar los partes médicos a los familiares, compañeros de trabajo y amigos que están en San Luis pendientes de la salud de la mujer. Ingresó al quirófano a las 3 de la madrugada de este martes y salió alrededor de las 11 para recibir el hígado que estaba esperando con urgencia.

"Ahora viene, quizás, la parte más complicada, que su cuerpo lo acepte", dijo la joven de 26 años. "Está todo bien. El próximo paso es esperar que pasen las primeras 48 horas, según los médicos son las más críticas porque depende de si su cuerpo acepta el hígado y de la evolución" explicó Dalma que, sin querer, se volvió especialista en el tema.

Este martes a las 19 en la Iglesia de Fátima en Juana Koslay realizarán una misa para pedir por su salud

Y siguió: "Por estas horas, ella está sedada, así el cuerpo trabaja mejor. Después van a dejar que se despierte sola, esto es muy importante porque hay que estar seguros de que no haya sufrido algún tipo de daño neurológico debido a la cantidad de tiempo que estuvo sin hígado, fueron unas 28 horas".

"Hasta el mediodía del lunes sentíamos que el tiempo pasaba, el órgano no aparecía. Intentábamos no perder la fe. Estábamos, literalmente, entre la vida y la muerte. Fue muy duro. Hasta que nos avisaron que había un donante en Formosa y que el equipo del hospital lo estaba yendo a buscar", contó la joven que está acompañada por su papá, una tía (hermana de su mamá), otra tía paterna y sus abuelas. "Los que no están acá igual están, porque lo sentimos así", expresó.

Fueron ocho horas en vilo. La espera se les hizo eterna, las horas transcurrían entre los nervios, la angustia, mensajes telefónicos y mates. Hasta que salió el médico y les dijo que estaba todo bien. "Uno aprende mucho. En cuanto a la donación de órganos uno da por sentadas tantas cosas, pensamos 'cómo no va a haber donantes con tantos accidentes', pero en realidad es mucho más complejo el tema. Además para ser donante se tiene que dar todo un contexto", aseguró.

"Los últimos meses ella estaba bien, estaba estable. No necesitaba el trasplante. Estuvo 5 años en lista de espera, hasta que por una hipertensión portal se produjo una ascitis. Esto hizo que el hígado que estaba dañado terminara por colapsar y el trasplante sea inminente porque se deteriora mucho la salud", afirmó.Además se necesitan 35 dadores de sangre en el hospital Italiano, ubicado en la calle Perón 4190, de lunes a viernes de 8 a 15, los sábados de 7.30 a 11.

¿Sabías que un donante puede salvar hasta 7 vidas?

A través del link dispuesto por el gobierno nacional se puede consultar las listas del Incucai e inscribirse de forma online como donante.

