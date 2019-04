La Patagonia a sus pies

“Hago esto con el objetivo de superarme, competir contra mi cabeza" cuenta Guadalupe Adaro, que el 13 de abril estará en la línea de meta de la Patagonia Run, una competencia que se corre todos los años en San Martín de los Andes y que forma parte del emblemático circuito de prestigio internacional, Ultra Trail World Tour.

Guada comenzó a correr hace un año y medio, para ella el cronometro es una mera formalidad, lo que se busca es terminar de la mejor manera. El desafío es importante requiere de un estado físico y mental óptimo.

"Es la primera vez que voy a correr 21 kilómetros, seguramente voy a tener sensaciones nuevas. Competiré contra mi cabeza, no busco ganar carreras, a la hora de correr siempre hay algo que duele, aparece el cansancio y ahí es cuando uno debe sacar lo positivo para sobreponerse", comentó Guadalupe, que en lo que va de la temporada ya compitió en Potrero Nigth, la maratón de Dosep y el fin de semana pasado estuvo en la séptima edición del Running Trip en Potrerillos, Mendoza.

"Tras esta carrera, el próximo objetivo es la maratón de Buenos Aires, será en agosto, también 21 kilómetros", confirmó.

"Olvídate de los kilómetros, van a pasar solos". "No sería la primera vez que te enfrentarás a tus miedos". "¡Ya lo hiciste!", son algunas de las frases que a diario escucha de sus compañeras de entrenamiento del grupo Las Gladiadoras.

"Antes de correr hacia natación y también bicicleta, hace poco me integré a Las Gladiadoras, donde Karina Jofré es la entrenadora. Mis entrenamientos son de forma grupal, siempre el equipo y el grupo ayuda en el tema de motivación y acompañamiento que es súper importante. Porque salir sola cuesta más, se ponen excusas, en cambio cuando hay un grupo de personas esperándote con el mismo objetivo, se hace más llevadero el entrenamiento. El apoyo que sentís es distinto", sostuvo.

La sola mención de las carreras que integran el Ultra Trail World Tour habla del nivel de importancia de este circuito mundial de carreras de montaña de ultra distancia como: Ultra Trail du MontBlanc, Maraton des Sables, Western States, Transgrancanaria, Lavaredo Ultra Trail, Vibram Hong Kong 100, Ultra Trail Australia y Patagonia Run Mountain Hardwear. Estas son algunas de las 24 carreras que integran el circuito más importante y exigente del mundo de carreras de montaña.

"Vivo esta experiencia de poder correr una de las carreras más importantes de Latinoamérica acompañada de mi familia, porque mi marido también la corre (Ignacio Peréz competirá en los 110 kilómetros). Disfruto de lo que hago, sé que tengo varias dificultades, no he entrenado toda mi vida, o sea que esto es nuevo, además del trabajo, mis hijos y el poco tiempo que le puedo dedicar al entrenamiento cuesta. Si uno no lo disfruta no tiene sentido, el poder disfrutarlo, el poder encontrar el momento, hablar con uno mismo no tiene precio, eso sí, la cabeza tiene que estar preparada", contó Guada, que además viajará con sus hijos "Pipe" y "Mechi".

Con respecto a cómo se vive la previa de una carrera tan importante, lo simplificó: "Están los nervios habituales, pero requiere de planificación y fundamentalmente trabajos de superación. Espero tener un buen desempeño y sobre todo disfrutarla, los paisajes que uno ve en este tipo de carreras son maravillosos".