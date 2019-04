Formosa: en un día asesinaron a dos mujeres

Dos mujeres fueron asesinadas a puñaladas por sus ex parejas en Formosa. Una de ellas es Lucía Soledad Barrios de 49 años de la localidad de El Espinillo. A solo 146 kilómetros de distancia, en Villafañe, mataron a Ramona Encina de 47 años.

Fuentes policiales aseguraron que en el asesinato del Espinillo todo comenzó cerca de las 8 de la mañana del lunes, cuando un vecino alertó a la comisaría local sobre un hecho de violencia que se producía en una casa del barrio Unión.

Los policías llegaron a la vivienda entrevistaron a los vecinos y constataron la muerte de Barrios, que era mamá de tres niños y estaba separada de su pareja, Milciades Espíndola de 63 años, con el que mantuvo una larga relación.

Una vecina le contó a los investigadores que escuchó una fuerte pelea dentro de la casa. Añadió que cuando se asomó, vio cómo la ex pareja de la mujer salía corriendo con el torso ensangrentado.

En tanto, fuentes policiales aseguraron que, con los datos aportados por los vecinos y otros familiares de Barrios, salieron en busca del hombre que estaba escondido entre los pastizales a la vera de la ruta provincial 3, según explicaron los investigadores.

Norma Fleitas, sobrina de la mujer asesinada, aseguró que la pareja se había separado hace tres meses y reveló que este es el segundo caso de femicidio que sufre su familia. "Vivían juntos, pero hace tres meses mi tía dejó la casa porque su marido no la comprendía ante el momento que estaba pasando. Llorando me contó en varias oportunidades que las cosas no estaban bien, pero nunca me confesó que él la maltrataba", agregó.

La mujer contó que en diciembre del año pasado una prima suya, llamada Sandra Espíndola, fue asesinada y por el femicidio fue detenido su ex marido. “Esto que vivimos es una tragedia para nuestra familia y ahora nos quedamos preocupados y atemorizados porque en el caso de mis padres, mi mamá siempre sufrió maltrato de parte de mi papá y por eso hace un año se separaron definitivamente. Nuestro temor es porque cuando él está borracho, siempre dice que le hará lo mismo a mi mamá”, describió.

El femicidio de Villafañe

El segundo asesinato fue cerca de las 18:40 del mismo día en una casa de las calles Esteban Ryz y Almirante Brown del barrio San Miguel, en Villafañe. Allí encontraron asesinada a puñaladas a Ramona Encina.

Los investigadores aseguraron que quien atacó a la mujer fue su ex pareja, y lo hizo delante de uno de los hijos de la mujer. El niño de 12 años también resultó herido cuando intentó defender a su madre.

Fuentes policiales aseguraron que un vecino fue quien alertó a la Policía sobre lo que estaba ocurriendo en la vivienda, por eso lograron detener al sospechoso cuando intentaba escapar.

No hay datos de la identidad del detenido, pero quedó a disposición del juez de Instrucción y Correccional de la primera circunscripción, Enrique Guillén.

Ya suman 65 femicidios en lo que va del año en todo el país, de acuerdo con el relevamiento de la agencia Télam.

Según datos del Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ) y del Observatorio de Femicidios, en 2017 hubo cinco femicidios en Formosa y en 2018 hubo tres, mientras que este es el tercero que se registra en la provincia en los primeros cuatro meses del año.