Preocupación por la desaparición de Elba Romero Tapia de 75 años

La familia de la casa en la que trabaja la busca intensamente. Según su esposo está desaparecida desde el viernes a la mañana.

El último que vio a Elba Romero Tapia de 75 años, fue su pareja, Patricio Bernardo Guajardo Aravena, el viernes temprano, cuando se despidió de la mujer que se iba a trabajar a la casa de los padres de María Emilia Gutiérrez, quien pide que si alguien sabe algo se comunique con ella al (266) 154 310446.

"Elba trabaja con nosotros desde hace 20 años y la consideramos parte de mi familia. Vivía en Chile y hace casi 30 años que reside en San Luis con su pareja. Antes trabajaba todos los días, pero desde hace un tiempo solo los lunes, miércoles y viernes. Por eso cuando fui a lo de mi mamá el viernes a la noche, noté que no había ido. Estaba todo desordenado, eso es muy raro, me llamó la atención", dijo Gutiérrez.

La joven contó que se comunicó con Guajardo Aravena y se sumaron a la búsqueda. "El marido dice que ese viernes salió a la mañana a trabajar, pero claramente nunca llegó. Él dice que no se llevó nada. Tampoco sabe cómo estaba vestida. Entonces desde esa noche la estamos buscando", especificó.

Este lunes se cumplieron tres días de la desaparición. El jefe de la Comisaría Segunda de San Luis, Roberto Alejandro Molina, comentó que la búsqueda continúa bajo las directivas de un juzgado y que la rastrean por hospitales y centros médicos de la ciudad, mientras tratan de descartar que haya viajado fuera de la provincia o incluso del país.

"Elba cobra una jubilación en Chile, entonces cada tres o cuatro meses viaja. Pero no es probable eso, porque nos hubiera avisado, o se hubiera llevado algo de ropa y están todas sus cosas. Por eso descartamos esa posibilidad. Me llamó mucho la atención que no haya dicho nada, porque ella siempre avisa y nos tiene al tanto. Pensé que se había enfermado y por eso no vino, pero la llamé y no la encontré. Solamente tiene teléfono fijo, no celular", especificó Gutiérrez y añadió que aunque no pudo entrar a la casa de la mujer, la Policía le explicó que solo falta la cartera y las cosas que usa todos los días.

Gutiérrez contó que Elba es muy activa. "Es proactiva, trabaja muy contenta, ni siquiera le pedimos que haga algo, porque ella se maneja en casa como si fuese suya y hace las cosas sin preguntar. Es de mucha confianza", afirmó.

El domingo hubo un episodio confuso. "Supe que llamaron al 911 porque Patricio tuvo una crisis de nervios, pero no sé si fue un intento de suicidio como dijeron. Yo fui a la casa pensando que había aparecido, como decía el diario, y al menos eso fue lo que me dijeron los amigos que estaban ahí con él", aseguró la joven.

"Ahora estamos esperando cualquier dato que pueda investigar la policía. Patricio radicó la denuncia y nosotros hicimos una ampliación como parte interesada porque estamos muy preocupados. Ella no tiene familia acá", aseguró y añadió que desde el primer momento, en la Comisaría Segunda, actuaron con mucha celeridad, pidieron datos a conocidos, buscaron contactos. "Sí estoy segura de que no salió de San Luis, porque ella me hubiera avisado", concluyó.

