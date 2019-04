Continúa desaparecida Elba Romero Tapia

Hasta el momento, la Policía no ha logrado dar con ningún dato del paradero de Elba Romero Tapia, la mujer de 75 años que se ausentó de su hogar el viernes por la mañana. Según detalló el comisario Roberto Molina, a cargo de la Comisaría 2ª, la mujer no abordó ningún micro de larga distancia, ya que no se registra ninguna venta de pasaje a su nombre. Aunque señaló que no descartan que pueda haber viajado con algún conocido en un vehículo particular.

Este domingo a la tarde, Jorge Castro, vocero de la Policía, informó que había aparecido, sin embargo, resultó tratarse de una mujer, también de apellido Tapia, pero que no era la buscada por los efectivos. El único dato certero que tienen hasta ahora es que Elba el viernes cobró su sueldo, aunque no saben si hizo uso de él.

Romero Tapia tiene 75 años, es de nacionalidad chilena. Mide 1,50 metros de estatura, es de contextura delgada, piel trigueña, ojos café y usa el cabello corto lacio, de color rojizo.

Su pareja, Bernardo Aravena, asegura que el viernes pasado salió a trabajar, cerca de las 7, pero no regresó a su hogar. El hombre acudió a la Comisaría 2ª para radicar la solicitud de paradero.

Cualquier información debe ser comunicada a los teléfonos de la dependencia policial: 4422703, 4473088. O al número de Emergencias: 911.