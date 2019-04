Los créditos solidarios evitaron el cierre masivo de comercios

Así lo aseguran en la Cámara de Comercio de San Luis. Dicen que le dieron "oxígeno" al sector, aunque advierten que la situación es "crítica".

La tormenta azota a todo el país. Sin embargo, los comercios puntanos, a pesar de algunas bajas, todavía resisten los embates de la crisis propiciada por las políticas económicas del Ejecutivo nacional. Según la Cámara de Comercio de San Luis, los créditos solidarios del gobierno provincial, "San Luis Te Cuida", han sido clave para evitar el cierre masivo de locales, una situación que en el resto de Argentina es moneda corriente.

Así lo afirmó el vicepresidente de la entidad, Jorge Moyano, quien indicó que los préstamos públicos de 50 mil pesos —entregados durante la segunda mitad del año a más de tres mil pequeños comerciantes— brindó “una cuota de oxígeno muy importante para resolver algunas situaciones críticas", registradas principalmente entre monotributistas y cuentapropistas "que estaban a punto de cerrar sus puertas".

"Evidentemente se nota la presencia de políticas contracíclicas que hacen que podamos sobrevivir, en algunos casos, ante la terrible devaluación. Pero si la situación no mejora rápidamente, los pequeños y medianos comercios van a sufrir inevitablemente el cierre", advirtió Moyano, quien aseguró que la crisis tiene su epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde diariamente bajan su persiana unos ochenta negocios.

Moyano no cifra muchas esperanzas sobre un cambio de escenario económico en el corto y mediano plazo, al menos durante esta gestión nacional. Subrayó que la presión impositiva y el costo de los servicios hacen que cualquier emprendimiento que se quiera iniciar en estos tiempos se vuelva rápidamente "inviable".

Además, resaltó que la suerte del sector comercial está ligada a la salud de la industria, un rubro que durante la administración de Mauricio Macri fue completamente olvidado y que exhibe como consecuencia caídas constantes en ventas y producción.

"El desplome de la demanda está manifestándose principalmente en los pequeños comercios que abrieron en los últimos dos o tres años, que son los que aún no lograron sostener un colchón de clientela para soportar la situación de crisis, que por supuesto es sumamente difícil", dijo el vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Luis.

La situación se agrava con la nueva baja que registraron los locales "físicos" contra el comercio electrónico, que durante febrero cerraron sus ventas con una caída del 14 por ciento, mientras que la comercialización online tuvo un repunte superior al 6 por ciento, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que informó que durante el mes pasado las ventas generales sufrieron una baja de casi el 12 por ciento.

"El comercio electrónico llegó para quedarse y seguir potenciándose. Queda en manos de los vendedores locales establecer los mecanismos necesarios para incorporar la opción online a sus negocios, para contar no solo con la venta de 'mostrador', sino también ofrecer lo que demanda la nueva época", explicó Moyano, quien añadió que las nuevas generaciones integran a la mayoría de los consumidores a través de internet.

Según la CAME, casi el 73 por ciento de los 2.200 comercios consultados en todo el país (Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y capitales del interior), tuvieron una baja comercial interanual durante febrero, mostrando una leve recuperación en comparación a enero.

Las caídas más importantes que registró la entidad nacional fue en los rubros bijouterie con un -16,5 por ciento; calzado, marroquinería, joyería y relojería (-15); muebles (-14,5); indumentaria, lencería, neumáticos y repuestos de vehículos (-13,8); y bazar y regalos (-13,4).