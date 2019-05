Bartolomé Abdala busca derogar la ESI

Lanzaron una solicitada con más de mil firmas en pocos días para que no reciba tratamiento legislativo.

¿Poco “timing” o excesiva demagogia? Lo cierto es que el proyecto de ley presentado por el diputado Bartolomé Abdala para derogar los decretos provinciales que autorizan el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo y la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, bajo el lema #SiALas2Vidas, tiene mucho de desconocimiento (casi rozando la ignorancia) y poco de lectura de lo que pasa en la calle y la respuesta fue un contundente rechazo entre todos los sectores feministas de la provincia, una alarma a nivel nacional y una solicitada con más de mil firmas en pocos días para que no reciba tratamiento legislativo.

El proyecto del diputado de Cambiemos busca derogar dos decretos firmados por el Ejecutivo provincial en 2018, en los que adhirió San Luis a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral en todas las escuelas (sancionada hace 12 años), y a la aplicación del Protocolo de Salud para las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), creado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2015.

La primera en alzar la voz de alerta fue la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional San Luis, que advirtió que “el proyecto utiliza el discurso de los sectores más reaccionarios, que insisten en sostener que buscan salvar dos vidas mientras que lo único que logran es aumentar la tasa de muertes por abortos clandestinos, torturas a niñas con cesáreas y experimentar con fetos no viables. No solo retrasa años de lucha sino que desconoce la realidad del territorio. San Luis tiene un promedio de 740 egresos hospitalarios por aborto, un porcentaje de embarazos en la adolescencia del 15,6% y un porcentaje de embarazo no intencional en la adolescencia del 69,3%”.

“Creo que el proyecto es un claro ejemplo de como ante el avance del movimiento feminista la respuesta del conservadurismo se vuelve más reaccionaria y medieval. Es una avanzada contra el derecho a la salud y la educación de las personas. Ya no solo queda en la hipocresía de desconocer las realidades que nos atraviesan a las mujeres, negándonos derechos conquistados como la ESI y la ILE por causales. Sino que va más allá y busca poner en cuestión la laicidad del Estado”, consideró Casiana Gatica, del frente Loahana Berkins.

El Frente de Mujeres de La Cámpora San Luis también emitió un comunicado en el que definió a Abdala como un “legislador anti-derechos” parte de un modelo político y económico incompatible con las políticas que fomenten la igualdad y la empatía en el pueblo argentino. “El Estado, como garante de todos nuestros derechos, debe tomar la responsabilidad no solo de generar políticas públicas de inclusión, sino además de asumir las responsabilidades que implican los nuevos tiempos”.

El rechazo también se percibió en las propias redes sociales del diputado, donde cosechó más críticas que apoyo: “La ESI básicamente permite que los niños y niñas puedan identificar comportamientos de adultos que pueden derivar en abusos, y entre otras cosas, terribles consecuencias como embarazos producto de violaciones y traumas emocionales de por vida. Si esto es defender la vida, la verdad ya no confío en el criterio de esta persona”, “claramente el diputado Abdala demuestra un desconocimiento del sistema jurídico argentino, ya que los dos decretos hacen referencia a dos leyes nacionales, una el Código Penal Argentino aprobado hace más de 100 años, que es ley de fondo y otra la de ESI aprobada hace más de 10 años y que es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional. Así que por más que no existieran los decretos la leyes siguen vigente”.