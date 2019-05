Aprobaron la creación de audiencias públicas en Villa Mercedes

Aún así, no podrán plantear temas relacionados a los valores de tasas y faltas municipales.

Los villamercedinos tendrán otro medio para hacer escuchar sus propuestas, reclamos o ideas. Será a través de las Audiencias Públicas en el Municipio, una modalidad que el Concejo aprobó este martes. A través de un registro de inscripción, los hombres y mujeres que quieran hacer sentir sus voces, podrán hacerlo pero solo para debatir sobre como convivencia ciudadana, la prestación de servicios, o necesidades de los diversos sectores que conforman la ciudad, entre otros.

Después de dos meses de tratamiento en la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, la ordenanza que presentó el bloque Mercedinos por el Cambio en el 2018, obtuvo el visto bueno de todo el cuerpo legislativo.

En las Audiencias Públicas, los residentes podrán participar de dos formas: como expositor o como asistentes. Para acceder al primero, la persona deberá anotarse en un registro en el que deberá establecer cuál es el tema a debatir, si representa a alguna organización u organismo, o si lo hace por decisión propia. Mientras que para el segundo, solo hace falta asistir, aunque también tendrá la oportunidad de poder hacer preguntas o sugerencias.

Pablo Muract, integrante del bloque autor del proyecto, explicó que luego se definirá el día, lugar y horario en los que se realizarán las audiencias. A su vez indicó que los temas a debatir pueden surgir a partir de un decreto del Ejecutivo, resolución del Concejo Deliberante o un planteo vecinal, de una organización, institución o un individuo. De ser el primer caso, un integrante de la Comuna deberá encabezar la audiencia, y si es en el segundo, será uno o una concejal. Ellos definirán cuánto tiempo y cuántos expositores pueden participar.

También aclaró que "cualquier tema de interés comunitario es susceptible de ser tratado, excepto aquellos que tienen que ver con las tasas y el Código Municipal de Faltas".

"Las audiencias no son vinculantes -destacó el concejal- esto quiere decir que no van a generar ninguna norma de aplicación obligatoria, porque justamente lo que se busca es escuchar diferentes opiniones. Seguramente no va a haber una sola conclusión de cada tema. Básicamente son aportes, fundamentos, opiniones que pueden ayudar a resolver una problemática".

Lo que se registre en cada audiencia deberá quedar asentado en actas. Esos documentos estarán publicados en los sitios oficiales de la Municipalidad y del Concejo. Por otro lado, Muract agregó que, "quien lo desee, podrá disertar acompañado de algún profesional si así lo considera necesario".

Si bien el Legislativo lo aprobó por unanimidad, aún deben esperar unos quince días máximos para que la ordenanza sea publicada y es entonces cuando la Comuna puede ponerla en práctica.

El concejal reflexionó sobre la normativa y dijo: "Hoy la comunidad debate en las redes sociales, lo que hacemos con esta propuesta es poder generar un ámbito institucional para hacerlo. Y si bien está establecido que lo que se trate no defina la proclamación o modificación de ordenanzas, logramos que haya más participación de la ciudadanía. Es un paso adelante para mejorar la calidad democrática. Y en ese sentido, la calidad de vida de los vecinos", aseguró.